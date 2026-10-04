Парламентские выборы в Латвии: шесть политических сил получили мандаты

В Латвии Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на всех 1059 избирательных участках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

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"Объединенный список" получил наибольшее количество мест в Сейме

Победителем выборов в 15-й Сейм стала партия "Объединенный список", получившая 41 депутатское место.

На втором месте оказалась партия "Латвия на первом месте" с 17 мандатами. "Суверенная власть" и "Младолатиши" получили 15 мест, а "Национальное объединение" - десять.

Партия "Прогрессивные" получила десять мандатов, а "Новое единство" - семь.

К моменту завершения подсчета голосов "Объединенный список" предварительно должен был получить 42 места, а "Прогрессивные" - девять. После подсчета на всех участках "Прогрессивные" получили 10 мандатов, а "Объединенный список" - 41.

Таким образом, в новом Сейме будут представлены шесть политических сил.

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В выборах приняли участие более 800 тысяч человек

В парламентских выборах приняли участие 51,81% избирателей. Это 807 072 человека из общего числа 1 557 615 избирателей.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич 5 и 6 октября встретится с политическими силами, прошедшими в 15-й Сейм.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после победы возглавляемого им "Объединенного списка" заявил о готовности сформировать новую правительственную коалицию.

"Объединенный список" получил 41 мандат в новом парламенте.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц получил самый низкий уровень одобрения за всю историю опроса ARD-Deutschlandtrend.

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