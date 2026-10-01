Латвия готова разместить ядерное оружие по решению НАТО, - Ринкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна может согласиться на размещение ядерного оружия на своей территории, если такое решение будет коллективно принято НАТО и возникнет соответствующая необходимость.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
Латвийский президент прокомментировал сообщение о предложении Великобритании по усилению ядерной защиты стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (JEF), в число которых входят страны Балтии, страны Северной Европы и Нидерланды.
По словам Ринкевичса, на территории Латвии нет юридического запрета на размещение ядерного оружия. Он также напомнил, что во время подготовки Латвии к вступлению в НАТО в 2003 году страна не устанавливала ограничений на участие в механизмах коллективной безопасности Альянса, в частности в системе ядерного сдерживания.
"Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие", - заявил Ринкевичс.
Он также сказал, что если бы ядерного оружия не существовало, в Европе могло бы быть больше обычных войн.
На данный момент переговоров о размещении оружия нет
В то же время президент Латвии подчеркнул, что в настоящее время никаких конкретных переговоров о размещении ядерного оружия на территории страны не ведется. Речь идет лишь о возможности такого шага в случае соответствующего коллективного решения НАТО.
Заявление Ринкевичса прозвучало на фоне дискуссий об укреплении обороны стран Северной Европы и Балтии. Латвия также участвует в совместных силах JEF, возглавляемых Великобританией.
Что этому предшествовало?
Россия направила НАТО письменное предупреждение о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Североатлантическом альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.
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Ми не мали її віддавати її лишень через те що у України не було грошей на її зберігання та технічне обслуговування. Могли просто шантажувати партнерів, шоб давали гроші. Адже чим ядерна збруя старіша тим вона страшніша. Давали б бабки аж бігом, а то їбаньот