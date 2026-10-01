Латвія готова розмістити ядерну зброю за рішенням НАТО, - Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країна може погодитися на розміщення ядерної зброї на своїй території, якщо таке рішення колективно ухвалить НАТО і виникне відповідна необхідність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

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Латвійський президент коментував повідомлення про пропозицію Великої Британії щодо посилення ядерного захисту країн - учасниць Об'єднаних експедиційних сил (JEF), до яких входять держави Балтії, країни Північної Європи та Нідерланди.

За словами Рінкевичса, на території Латвії немає юридичної заборони на розміщення ядерної зброї. Він також нагадав, що під час підготовки Латвії до вступу в НАТО у 2003 році країна не встановлювала обмежень щодо участі в механізмах колективної безпеки Альянсу, зокрема в системі ядерного стримування.

"Якщо така необхідність виникне і НАТО ухвалить таке колективне рішення, у Латвії буде розміщено ядерну зброю", - заявив Рінкевичс.

Він також сказав, що якби ядерної зброї не існувало, у Європі могло б бути більше звичайних воєн.

Наразі переговорів про розміщення зброї немає

Водночас президент Латвії наголосив, що наразі жодних конкретних переговорів щодо розміщення ядерної зброї на території країни не ведеться. Йдеться лише про можливість такого кроку в разі відповідного колективного рішення НАТО.

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Заява Рінкевичса прозвучала на тлі дискусій про посилення оборони країн Північної Європи та Балтії. Латвія також бере участь у спільних силах JEF, очолюваних Великою Британією.

Що передувало?

Росія надіслала НАТО письмове попередження про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території РФ. У Північноатлантичному альянсі відповіли, що не загрожують Москві, а лист розцінюють як спробу залякування.

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