Парламентські вибори в Латвії: шість політичних сил отримали мандати

У Латвії Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів на всіх 1059 виборчих дільницях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

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Об’єднаний список отримав найбільше місць у Сеймі

Переможцем виборів до 15-го Сейму стала партія "Об’єднаний список", яка отримала 41 депутатське місце.

На другому місці опинилася партія "Латвія на першому місці" із 17 мандатами. "Суверенна влада" та "Младолатиші" отримали 15 місць, а "Національне об’єднання" – десять.

Партія "Прогресивні" отримала десять мандатів, а "Нова єдність" – сім.

До моменту завершення підрахунку голосів "Об’єднаний список" попередньо мав отримати 42 місця, а "Прогресивні" – дев’ять. Після підрахунку на всіх дільницях "Прогресивні" отримали 10 мандатів, а "Об’єднаний список" – 41.

Таким чином, у новому Сеймі будуть представлені шість політичних сил.

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У виборах взяли участь понад 800 тисяч людей

У парламентських виборах взяли участь 51,81% виборців. Це 807 072 людини із загальної кількості 1 557 615 виборців.

Президент Латвії Едгарс Рінкевич 5 та 6 жовтня зустрінеться з політичними силами, які пройшли до 15-го Сейму.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс після перемоги очолюваного ним "Об’єднаного списку" заявив про готовність формувати нову урядову коаліцію.

"Об’єднаний список" здобув 41 мандат у новому парламенті.

Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц отримав найнижчий рівень схвалення за всю історію опитування ARD-Deutschlandtrend.

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