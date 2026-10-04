На фронте произошло 163 боевых столкновения: больше всего вражеских атак на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 4 октября, на фронте произошло 163 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 1 ракетный и 54 авиационных удара, сбросил 158 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5226 дронов-камикадзе и осуществил 1641 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили одну штурмовую операцию противника. Агрессор нанес четыре авиационных удара с применением 13 КАБ и осуществил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 13 из которых - с применением РСЗО.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений - возле Лимана и в сторону населенных пунктов Тернова, Захаровка; два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку врага в районе населенного пункта Купянск-Вузловой.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Дерилово, Дробышево, Заречное и Лиман, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе Николаевки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Федоровка Вторая.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах Константиновки, Новоселовки и в направлении Осиково, Николайполя, Райского, Торского.

Всего 21 атака отражена на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Светлое, Васильевка, Молодецкое и в направлении Ганновки, Доброполья, Сергеевки.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 71 оккупант и 26 - ранены; уничтожено семь единиц автомобильной техники, одна реактивная система залпового огня, семь единиц специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, два склада ГСМ и 27 укрытий противника. Поврежден один танк, 11 единиц автомобильной техники, три реактивные системы залпового огня, два средства РЭБ, четыре пушки, три единицы специальной техники, семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 182 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 292 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Новогеоргиевки.

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Обстановка на юге

Две вражеские атаки зафиксированы на Гуляйпольском направлении , в районе Гуляйпольского и в сторону населенного пункта Копани.

, в районе Гуляйпольского и в сторону населенного пункта Копани. На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки противника, в районе Малой Токмачки и в сторону Новояковлевки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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