На фронте произошло 163 боевых столкновения: больше всего вражеских атак на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 4 октября, на фронте произошло 163 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 1 ракетный и 54 авиационных удара, сбросил 158 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5226 дронов-камикадзе и осуществил 1641 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили одну штурмовую операцию противника. Агрессор нанес четыре авиационных удара с применением 13 КАБ и осуществил 132 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 13 из которых - с применением РСЗО.
Бои на Харьковщине
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений - возле Лимана и в сторону населенных пунктов Тернова, Захаровка; два боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении Силы обороны отразили одну атаку врага в районе населенного пункта Купянск-Вузловой.
Бои на востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Дерилово, Дробышево, Заречное и Лиман, еще одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе Николаевки.
Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Федоровка Вторая.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах Константиновки, Новоселовки и в направлении Осиково, Николайполя, Райского, Торского.
Всего 21 атака отражена на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Светлое, Васильевка, Молодецкое и в направлении Ганновки, Доброполья, Сергеевки.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 71 оккупант и 26 - ранены; уничтожено семь единиц автомобильной техники, одна реактивная система залпового огня, семь единиц специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, два склада ГСМ и 27 укрытий противника. Поврежден один танк, 11 единиц автомобильной техники, три реактивные системы залпового огня, два средства РЭБ, четыре пушки, три единицы специальной техники, семь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 182 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 292 беспилотных летательных аппарата различных типов.
Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Новогеоргиевки.
Обстановка на юге
- Две вражеские атаки зафиксированы на Гуляйпольском направлении, в районе Гуляйпольского и в сторону населенного пункта Копани.
- На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки противника, в районе Малой Токмачки и в сторону Новояковлевки.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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