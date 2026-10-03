На фронте зафиксировано 167 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 3 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 166 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5596 дронов-камикадзе и осуществил 1696 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника в районах Садков, Рыжевки и Коренька.

Ситуация в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Радьковки, Захаровки, Рыбалчиного, Иващиного, Довжанки и Чугуновки; еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районах Купянска и Новоосинового; еще один бой продолжается.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Карповки, Нового Мира, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного, Кривой Луки и Ямполя; еще одна атака продолжается.

Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Юрковки и Федоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов в районах Константиновки, Новоселовки, Киндратовки и Иванополья.

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Всего на Покровском направлении отражено 19 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Ганновка, Доброполье, Новый Донбасс, Черниговка, Светлое, Белицкое, Новогришино и Молодецкое. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 29 оккупантов и 10 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, одна единица специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один склад боеприпасов и шесть укрытий противника. Повреждено пять единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 49 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 182 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Тернового.

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Боевые действия на юге

Пять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Горькое, Воздвижевка и Широкое.

По данным Генштаба, на Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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