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Новости Бои на Купянском направлении
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Плацдарм россиян к северу от Купянска сокращается, зато они давят на западном берегу Оскола, - Трегубов

Ситуация вокруг Купянска

В Харьковской области единственный заметный российский плацдарм к северу от Купянска сокращается.

Об этом сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Западный берег Оскола

В то же время он отметил, что россияне, в свою очередь, активно давят уже на украинский плацдарм на западном берегу Оскола. Там россияне оккупировали Песчаное и пытаются проникнуть в район Ковшаровки.

"Там действительно жарко, там действительно сложно. Это особенность плацдарма, который находится все-таки за рекой", — отметил Трегубов.

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Ситуация вокруг Купянска

"Если же говорить о Купянске, самом городе и его окрестностях, а особенно о том, что происходит к северу от него, то вот российский плацдарм к северу от него, единственный заметный к северу от него, сокращается. Я очень надеюсь, что так или иначе удастся сократить этот плацдарм, по крайней мере от Двуречной до Купянска", — рассказал пресс-секретарь.

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Автор: 

боевые действия (6750) Харьковская область (3245) Купянский район (819) Купянск (1026) Оскол река (54)
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