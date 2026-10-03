Плацдарм росіян на північ від Куп’янська скорочується, натомість вони тиснуть на західному березі Осколу, - Трегубов
На Харківщині єдиний помітний російський плацдарм на північ від Куп'янська скорочується.
Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.
Західний берег Осколу
Водночас він зазначив, що росіяни натомість активно тиснуть вже на український плацдарм на західному березі Осколу. Там росіяни окупували Піщане та намагаються інфільтруватися в район Ківшарівки.
"Там справді гаряче, там справді проблемно. Це властивість плацдарму, який знаходиться все ж таки за річкою", - зазначив Трегубов.
Ситуація навколо Куп'янська
"Якщо ж говорити про Куп'янськ, саме місто і його околиці, а особливо те, що відбувається на північ від нього, то ось російський плацдарм на північ від нього, єдиний помітний на північ від нього, він скорочується. Я дуже сподіваюся, що так чи інакше може вдатися той плацдарм, принаймні від Дворічної до Куп'янська скоротити", - розповів речник.
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