Плацдарм росіян на північ від Куп’янська скорочується, натомість вони тиснуть на західному березі Осколу, - Трегубов

На Харківщині єдиний помітний російський плацдарм на північ від Куп'янська скорочується.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

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Західний берег Осколу

Водночас він зазначив, що росіяни натомість активно тиснуть вже на український плацдарм на західному березі Осколу. Там росіяни окупували Піщане та намагаються інфільтруватися в район Ківшарівки.

"Там справді гаряче, там справді проблемно. Це властивість плацдарму, який знаходиться все ж таки за річкою", - зазначив Трегубов.

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Ситуація навколо Куп'янська

"Якщо ж говорити про Куп'янськ, саме місто і його околиці, а особливо те, що відбувається на північ від нього, то ось російський плацдарм на північ від нього, єдиний помітний на північ від нього, він скорочується. Я дуже сподіваюся, що так чи інакше може вдатися той плацдарм, принаймні від Дворічної до Куп'янська скоротити", - розповів речник.

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