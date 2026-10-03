На фронті зафіксовано 167 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 3 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5596 дронів-камікадзе та здійснив 1696 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника в районах Садків, Рижівки та Коренька.

Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Радьківки, Захарівки, Рибалчиного, Іващиного, Довжанки та Чугунівки; ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в районах Куп’янська та Новоосинового; ще один бій триває.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили шість спроб загарбників просунутися в районах Карпівки, Нового Миру, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб загарбників іти вперед поблизу Озерного, Кривої Луки та Ямполя; ще одна атака триває.

Два ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Новоселівки, Кіндратівки та Іванопілля.

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Усього 19 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Ганнівка, Добропілля, Новий Донбас, Чернігівка, Світле, Білицьке, Новогришине та Молодецьке. Дві атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 29 окупантів та 10 — поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один склад боєприпасів та шість укриттів ворога. Пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 49 укриттів противника. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Тернового.

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Бойові дії на півдні

П’ять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гуляйпільське, Гірке, Воздвижівка та Широке.

За даними Генштабу, на Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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