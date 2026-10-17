Более 800 выездов на ликвидацию последствий российских обстрелов совершили подразделения МВД на этой неделе: спасено 148 гражданских лиц, - Выгивский. ФОТОрепортаж
С начала этой недели подразделения МВД совершили более 800 выездов для ликвидации последствий российских обстрелов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.
Российские атаки
Как отмечается, повреждены сотни жилых домов и учебных заведений, были нанесены удары по обычным рынкам и остановкам общественного транспорта.
Ночью россияне атаковали девять многоквартирных домов - в Херсоне, Запорожье, Донецкой области и в Сумах. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Враг массированно наносит удары по энергетике.
Спасательные работы
Только на этой неделе благодаря оперативной и слаженной работе спасателей и полицейских удалось спасти 148 гражданских лиц. Еще почти 900 человек получили помощь психологов системы МВД.
На местах ликвидации последствий обстрелов регулярно работают мобильные сервисные центры МВД и Государственная миграционная служба. Ежедневно сотрудники предоставляют десятки консультаций по быстрому восстановлению утраченных документов или списанию уничтоженного транспорта.
"Спасибо каждому спасателю, полицейскому, гвардейцу, сотруднику сервисных центров МВД и Государственной миграционной службы. За спасение, фиксацию российских преступлений и помощь людям", - добавил Выгивский.
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