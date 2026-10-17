Более 800 выездов на ликвидацию последствий российских обстрелов совершили подразделения МВД на этой неделе: спасено 148 гражданских лиц, - Выгивский. ФОТОрепортаж

С начала этой недели подразделения МВД совершили более 800 выездов для ликвидации последствий российских обстрелов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

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Российские атаки

Как отмечается, повреждены сотни жилых домов и учебных заведений, были нанесены удары по обычным рынкам и остановкам общественного транспорта.

Ночью россияне атаковали девять многоквартирных домов - в Херсоне, Запорожье, Донецкой области и в Сумах. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Враг массированно наносит удары по энергетике.

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Спасательные работы

Только на этой неделе благодаря оперативной и слаженной работе спасателей и полицейских удалось спасти 148 гражданских лиц. Еще почти 900 человек получили помощь психологов системы МВД.

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На местах ликвидации последствий обстрелов регулярно работают мобильные сервисные центры МВД и Государственная миграционная служба. Ежедневно сотрудники предоставляют десятки консультаций по быстрому восстановлению утраченных документов или списанию уничтоженного транспорта.

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"Спасибо каждому спасателю, полицейскому, гвардейцу, сотруднику сервисных центров МВД и Государственной миграционной службы. За спасение, фиксацию российских преступлений и помощь людям", - добавил Выгивский.













