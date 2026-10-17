Понад 800 виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів здійснили підрозділи МВС цього тижня: врятовано 148 цивільних, - Вигівський. ФОТОрепортаж
Від початку цього тижня підрозділи МВС здійснили понад 800 виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
Російські атаки
Як зазначається, пошкоджені сотні житлових будинків та заклади освіти, були удари по звичайних ринках та зупинках громадського транспорту.
Уночі росіяни атакували девʼять багатоквартирних будинків - у Херсоні, Запоріжжі, на Донеччині та в Сумах. На жаль, є постраждалі та загиблі. Ворог масовано бʼє по енергетиці.
Робота з порятунку
Лише цього тижня завдяки оперативній і злагодженій роботі рятувальників та поліцейських вдалося врятувати 148 цивільних. Ще майже 900 людей отримали допомогу психологів системи МВС.
На місцях ліквідації наслідків обстрілів регулярно працюють мобільні сервісні центри МВС та Державна міграційна служба. Щодня працівники надають десятки консультацій щодо швидкого відновлення втрачених документів або вибракування знищеного транспорту.
"Дякую кожному рятувальнику, поліцейському, гвардійцю, працівнику сервісних центрів МВС та Державної міграційної служби. За порятунок, фіксацію російських злочинів та допомогу людям", - додав Вигівський.
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