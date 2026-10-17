Казнь пленных бойцов ВСУ под Гуляйполем: Офис генпрокурора расследует военное преступление оккупантов
Начато расследование по факту казни украинских военнопленных в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Начато досудебное расследование
Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Что уже известно?
По предварительным данным, на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие взяли в плен украинских защитников, после чего расстреляли их.
В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства преступления, непосредственные исполнители, а также лица, которые могли отдать приказ об убийстве военнопленных.
Правоохранители изучают материалы, переданные украинскими военными, в частности данные перехваченных переговоров представителей вооруженных сил РФ.
Досудебное расследование продолжается.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что оккупанты казнили пленных бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении.
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