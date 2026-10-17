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Новости Казни украинских военнопленных
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Казнь пленных бойцов ВСУ под Гуляйполем: Офис генпрокурора расследует военное преступление оккупантов

Дело о казни пленных

Начато расследование по факту казни украинских военнопленных в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Начато досудебное расследование

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Что уже известно?

По предварительным данным, на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие взяли в плен украинских защитников, после чего расстреляли их.

В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства преступления, непосредственные исполнители, а также лица, которые могли отдать приказ об убийстве военнопленных.

Правоохранители изучают материалы, переданные украинскими военными, в частности данные перехваченных переговоров представителей вооруженных сил РФ.

Досудебное расследование продолжается.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что оккупанты казнили пленных бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении.

Автор: 

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