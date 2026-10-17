Страта полонених бійців ЗСУ під Гуляйполем: Офіс генпрокурора розслідує воєнний злочин окупантів
Розпочато розслідування за фактом страти українських військовополонених на Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Розпочато досудове розслідування
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Що вже відомо?
За попередніми даними, на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх.
У межах кримінального провадження встановлюються всі обставини злочину, безпосередні виконавці, а також особи, які могли віддати наказ на вбивство військовополонених.
Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.
Досудове розслідування триває.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що окупанти стратили полонених бійців ЗСУ на Гуляйпільському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль