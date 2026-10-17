Страта полонених бійців ЗСУ під Гуляйполем: Офіс генпрокурора розслідує воєнний злочин окупантів

Розпочато розслідування за фактом страти українських військовополонених на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Що вже відомо?

За попередніми даними, на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх.

У межах кримінального провадження встановлюються всі обставини злочину, безпосередні виконавці, а також особи, які могли віддати наказ на вбивство військовополонених.

Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ.

Досудове розслідування триває.

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Що передувало?