Последствия удара РФ по Запорожью: погибла женщина, среди раненых - ребенок. Повреждены многоэтажные дома и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью россияне нанесли два удара по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

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Есть погибшая и раненые

По данным ОГА, к сожалению, погибла 27-летняя женщина. Еще два человека ранены — 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

Повреждения

Как отмечается, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.



















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Коммунальные службы работают на местах ударов, убирают обломки и помогают людям.

"Делаем все, чтобы как можно быстрее устранить последствия ночной атаки", — отметил глава области.

Что предшествовало?

Накануне ночью сообщалось, что россияне попали в жилой дом в Запорожье: погибла 27-летняя женщина.

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