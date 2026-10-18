Последствия удара РФ по Запорожью: погибла женщина, среди раненых - ребенок. Повреждены многоэтажные дома и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью россияне нанесли два удара по Запорожью.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.
Есть погибшая и раненые
По данным ОГА, к сожалению, погибла 27-летняя женщина. Еще два человека ранены — 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.
Повреждения
Как отмечается, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.
Коммунальные службы работают на местах ударов, убирают обломки и помогают людям.
"Делаем все, чтобы как можно быстрее устранить последствия ночной атаки", — отметил глава области.
Что предшествовало?
- Накануне ночью сообщалось, что россияне попали в жилой дом в Запорожье: погибла 27-летняя женщина.
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