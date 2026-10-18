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Новости Атака беспилотников на Запорожье
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Последствия удара РФ по Запорожью: погибла женщина, среди раненых - ребенок. Повреждены многоэтажные дома и учебное заведение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью россияне нанесли два удара по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Михаил Семикин, передает Цензор.НЕТ.

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Есть погибшая и раненые

По данным ОГА, к сожалению, погибла 27-летняя женщина. Еще два человека ранены — 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

Повреждения

Как отмечается, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.

обстрел Запорожья 18 октября
обстрел Запорожья 18 октября
обстрел Запорожья 18 октября
обстрел Запорожья 18 октября
обстрел Запорожья 18 октября
обстрел Запорожья 18 октября
обстрел Запорожья 18 октября
обстрел Запорожья 18 октября
обстрел Запорожья 18 октября

Читайте также: Россия атаковала Запорожье: число пострадавших возросло до пяти, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

Коммунальные службы работают на местах ударов, убирают обломки и помогают людям.

"Делаем все, чтобы как можно быстрее устранить последствия ночной атаки", — отметил глава области.

Что предшествовало?

  • Накануне ночью сообщалось, что россияне попали в жилой дом в Запорожье: погибла 27-летняя женщина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала жилой дом в Запорожье: есть раненая. За сутки - почти 700 ударов по области. ФОТО

Автор: 

Запорожье (3270) обстрел (36239) Запорожская область (5004) Запорожский район (894)
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