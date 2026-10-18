Наслідки удару РФ по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених - дитина. Пошкоджено багатоповерхівки та освітній заклад. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Є жертва та поранені

За даними ОВА, на жаль, загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.

Пошкодження

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти.



















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Комунальні служби працюють на місцях ударів, прибирають уламки та допомагають людям.

"Робимо все, щоб якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки", - зазначив очільник області.

Що передувало?

Напередодні вночі повідомлялося, що росіяни влучили в житловий будинок у Запоріжжі: загинула 27-річна жінка.

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