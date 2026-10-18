Наслідки удару РФ по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених - дитина. Пошкоджено багатоповерхівки та освітній заклад. ФОТОрепортаж
Вночі росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.
Є жертва та поранені
За даними ОВА, на жаль, загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.
Пошкодження
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти.
Комунальні служби працюють на місцях ударів, прибирають уламки та допомагають людям.
"Робимо все, щоб якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки", - зазначив очільник області.
Що передувало?
- Напередодні вночі повідомлялося, що росіяни влучили в житловий будинок у Запоріжжі: загинула 27-річна жінка.
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