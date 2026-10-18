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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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Наслідки удару РФ по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених - дитина. Пошкоджено багатоповерхівки та освітній заклад. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає Цензор.НЕТ.

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Є жертва та поранені

За даними ОВА, на жаль, загинула 27-річна жінка. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.

Пошкодження

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти.

обстріл Запоріжжя 18 жовтня
обстріл Запоріжжя 18 жовтня
обстріл Запоріжжя 18 жовтня
обстріл Запоріжжя 18 жовтня
обстріл Запоріжжя 18 жовтня
обстріл Запоріжжя 18 жовтня
обстріл Запоріжжя 18 жовтня
обстріл Запоріжжя 18 жовтня
обстріл Запоріжжя 18 жовтня

Також читайте: Росія атакувала Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них дитина. ФОТОрепортаж

Комунальні служби працюють на місцях ударів, прибирають уламки та допомагають людям.

"Робимо все, щоб якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки", - зазначив очільник області.

Що передувало?

  • Напередодні вночі повідомлялося, що росіяни влучили в житловий будинок у Запоріжжі: загинула 27-річна жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала житловий будинок у Запоріжжі: є поранена. За добу майже 700 ударів по області. ФОТО

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Запоріжжя (2395) обстріл (37572) Запорізька область (5381) Запорізький район (898)
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