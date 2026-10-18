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Новости Обстрелы Украины
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Почти 2700 дронов, 1700 КАБ и 66 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский

В течение недели российские оккупанты продолжали наносить удары по территории Украины с применением ударных дронов, авиабомб и ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковали россияне

Так, в целом за прошедшую неделю россияне выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет, большая часть из которых — баллистические.

Главные цели этих ударов — именно энергетика, россияне пытаются вызвать блэкаут.

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Давление на РФ

Америка должна видеть, что Россия не идет навстречу в ответ на снятие санкций или заключение соглашений. Наоборот, каждый сигнал о возможности извлечь выгоду они воспринимают как доказательство того, что ставка на войну работает и можно воевать дальше", — отметил Зеленский.

Президент подчеркивает, что именно из-за этой позиции России война продолжается, а не из-за того, что Украина справедливо защищает себя.

"Именно на Россию нужно оказывать давление, чтобы у мира был шанс. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", — добавил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26268) обстрел (36239) ракеты (4291) дроны (8436) КАБ (636)
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Топ комментарии
+4
Залізо било українців тиждень - тепер Зеля статистикою добиває
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18.10.2026 11:38 Ответить
+3
А ось і зелене плем'я вилізло. Твій вождюк вже розісрався з США, зчепився з Південною Кореею, на підході чвари з ЄС і тоді нам кінець. І все через твоє тупе базікало бо він не може тримати за зубами свого язика.
А дурням завжди всюди боти та методички ввижаються.
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18.10.2026 12:01 Ответить
+2
Зеля хоче місце Піськова зайняти? Чи какашенкова? І який він тупий якщо не знає як влаштований світ.
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18.10.2026 11:43 Ответить

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