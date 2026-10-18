Почти 2700 дронов, 1700 КАБ и 66 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский

В течение недели российские оккупанты продолжали наносить удары по территории Украины с применением ударных дронов, авиабомб и ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковали россияне

Так, в целом за прошедшую неделю россияне выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет, большая часть из которых — баллистические.

Главные цели этих ударов — именно энергетика, россияне пытаются вызвать блэкаут.

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Давление на РФ

"И Америка должна видеть, что Россия не идет навстречу в ответ на снятие санкций или заключение соглашений. Наоборот, каждый сигнал о возможности извлечь выгоду они воспринимают как доказательство того, что ставка на войну работает и можно воевать дальше", — отметил Зеленский.

Президент подчеркивает, что именно из-за этой позиции России война продолжается, а не из-за того, что Украина справедливо защищает себя.

"Именно на Россию нужно оказывать давление, чтобы у мира был шанс. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", — добавил он.

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