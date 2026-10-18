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Новини Обстріли України
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Майже 2700 дронів, 1700 КАБів та 66 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижня російські окупанти продовжували завдавати ударів по території України із застосуванням ударних дронів, авіабомб та ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Чим били росіяни

Так, загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб та 66 ракет, більша частина з них – балістичні.

Головні цілі цих ударів – саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут.

Також читайте: За час "енергетичного перемир’я" РФ 76 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор, - Зеленський

Тиск на РФ

Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі", - зазначив Зеленський.

Президент наголошує, що саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе.

"Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - додав він.

Також читайте: Окупанти масовано атакували енергетику на Одещині: без світла близько 24 тис. споживачів

Автор: 

Зеленський Володимир (27424) обстріл (37572) ракети (4413) дрони (9171) КАБ (646)
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Топ коментарі
+4
Залізо било українців тиждень - тепер Зеля статистикою добиває
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18.10.2026 11:38 Відповісти
+3
А ось і зелене плем'я вилізло. Твій вождюк вже розісрався з США, зчепився з Південною Кореею, на підході чвари з ЄС і тоді нам кінець. І все через твоє тупе базікало бо він не може тримати за зубами свого язика.
А дурням завжди всюди боти та методички ввижаються.
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18.10.2026 12:01 Відповісти
+2
Зеля хоче місце Піськова зайняти? Чи какашенкова? І який він тупий якщо не знає як влаштований світ.
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18.10.2026 11:43 Відповісти

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