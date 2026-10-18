Майже 2700 дронів, 1700 КАБів та 66 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Упродовж тижня російські окупанти продовжували завдавати ударів по території України із застосуванням ударних дронів, авіабомб та ракет.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Чим били росіяни
Так, загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб та 66 ракет, більша частина з них – балістичні.
Головні цілі цих ударів – саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут.
Тиск на РФ
"І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі", - зазначив Зеленський.
Президент наголошує, що саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе.
"Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - додав він.
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