Майже 2700 дронів, 1700 КАБів та 66 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижня російські окупанти продовжували завдавати ударів по території України із застосуванням ударних дронів, авіабомб та ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Чим били росіяни

Так, загалом за минулий тиждень росіяни випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб та 66 ракет, більша частина з них – балістичні.

Головні цілі цих ударів – саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут.

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Тиск на РФ

"І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі", - зазначив Зеленський.

Президент наголошує, що саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе.

"Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", - додав він.

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