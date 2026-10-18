Путин сядет за стол переговоров только тогда, когда РФ утратит возможность наступать, - Бутусов

Единственный способ остановить Россию и заставить ее пойти на мир — стабилизировать линию фронта.

Об этом рассказал командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

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Нужно стабилизировать фронт

Под стабилизацией Бутусов понимает остановку российского наступления и разгром российских ударных группировок активными действиями: в атаках и в оборонительных боях. То есть, они должны понести неприемлемые потери.

По его словам, именно это продемонстрировал на полосе 130 километров 3-й армейский корпус во время операции "Вивальди" в этом году. Корпус контролирует примерно 12% активной линии фронта. На этих 12% удалось полностью перехватить инициативу противника как на тактическом, так и на оперативном уровне.

Как отмечается, сначала удалось остановить врага, который достаточно успешно наступал на Лиман. Затем — заблокировать его, провести серию удачных контратак и постепенно осуществить масштабное скрытое наступление.

"Причем ударные группировки противника уничтожены полностью, командному составу нанесены большие потери. Целые российские подразделения утратили боеспособность или вообще прекратили существование. Вот что означает активная оборона, стабилизация фронта.

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Если это удалось сделать на участке протяженностью 130 километров силами давно истощенных бригад, которые не считались ни элитными, ни лучшими, не имели полноценного пополнения и обеспечения, значит, это можно сделать везде. Не только на 12%, а на 100% фронта. Когда такое же планирование, организацию и управление масштабируют на всю линию фронта, противник будет вынужден сесть за стол переговоров", - подчеркивает Бутусов.

Все остальные варианты, по его мнению, могут ослабить Россию, нанести ей большие потери, укрепить Украину, но не будут означать окончания войны.

"Война закончится, когда Путин поймет, что наступление, угроза оружием, возможность захвата Украины - больше не являются вариантами, таких рычагов у него больше нет", - добавляет он.

Сосредоточение усилий на уничтожении большого количества личного состава войск РФ

Кроме того, по мнению Бутусова, сейчас стоит сосредоточиться на уничтожении большого количества личного состава противника каждый месяц, поскольку это самый быстрый способ лишить врага ресурсов для продолжения войны.

В условиях нехватки ресурсов военный предлагает сосредоточиться не на ударах по РФ, а на уничтожении российских оккупантов.

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"На фронте постоянно наблюдается дефицит то "мавиков", то FPV-дронов, то бомбардировщиков, когда ты постоянно решаешь мелкие организационные и административные вопросы обеспечения. А потом видишь, как в воздухе летают сотни миллионов долларов, и думаешь: возможно, в этом есть эффективность, а возможно, нет. Возможно, снабжать пехоту беспилотниками и уничтожать врага на фронте - более перспективный способ применения ресурсов для достижения успеха в войне. Ведь самый чувствительный для России дефицит - не топливо, не НПЗ и не торговые центры. Мы видим, чего им действительно не хватает. Это люди для продолжения войны", - резюмирует он.