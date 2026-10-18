Путін сяде за стіл переговорів лише тоді, коли РФ втратить можливість наступати, - Бутусов

Єдиний спосіб зупинити Росію і примусити її до миру - стабілізувати лінію фронту.

Про це розповів командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

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Треба стабілізувати фронт

Під стабілізацією Бутусов розуміє зупинку російського наступу та розгром російських ударних угруповань активними діями: в атаках і в оборонних боях. Тобто, вони мають зазнати неприйнятних втрат.

За його словами, саме це продемонстрував на смузі 130 кілометрів 3-й армійський корпус під час операції "Вівальді" цього року. Корпус контролює приблизно 12% активної лінії фронту. На цих 12% вдалося повністю перехопити ініціативу противника як на тактичному, так і на оперативному рівні.

Як зазначається, спочатку вдалося зупинити ворога, який досить успішно наступав на Лиман. Потім - блокувати його, провести серію вдалих контратак і поступово здійснити масштабний прихований наступ.

"Причому ударні угруповання противника знищені повністю, великих втрат завдано командному складу. Цілі російські підрозділи втратили боєздатність або взагалі припинили існування. Оце й означає активна оборона, стабілізація фронту.

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Якщо це вдалося зробити в смузі 130 кілометрів силами давно виснажених бригад, які не вважалися ані елітними, ані найкращими, не мали повноцінного поповнення й забезпечення, значить, це можна зробити всюди. Не лише на 12%, а на 100% фронту. Коли таке саме планування, організацію та управління масштабують на всю лінію фронту, ворога буде примушено до переговорів", - наголошує Бутусов.

Усі інші варіанти, на його думку, можуть послаблювати Росію, завдавати їй більших втрат, посилювати Україну, але не означатимуть закінчення війни.

"Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що наступ, погроза зброєю, можливість захоплення України - більше не варіанти, таких важелів у нього більше немає", - додає він.

Зосередження на знищенні великої кількості особового складу військ РФ

Окрім того, на думку Бутусова, зараз варто зосередитися на знищенні великої кількості особового складу противника щомісяця, оскільки це найшвидший шлях позбавити ворога ресурсів для продовження війни.

В умовах браку ресурсів військовий пропонує концентруватися не на ударах по РФ, а на знищенні російських окупантів.

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"На фронті, постійно дефіцит то "мавіків", то FPV-дронів, то бомберів, коли ти постійно вирішуєш дрібні організаційні й адміністративні питання забезпечення. А потім бачиш, як у повітрі летять сотні мільйонів доларів, і думаєш: можливо, у цьому є ефективність, а можливо, ні. Можливо, забезпечувати піхоту безпілотниками й знищувати ворога на фронті - перспективніший спосіб застосування ресурсів для досягнення успіху у війні. Адже найбільш чутливий для Росії дефіцит - не пальне, не НПЗ і не торговельні центри. Ми бачимо, чого їм справді бракує. Це люди для продовження війни", - резюмує він.