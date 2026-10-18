Оккупанты ударили по многоэтажке в Одессе: пострадал ребенок. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 октября, российские войска атаковали Одессу, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что враг нанес удар по жилому многоэтажному дому в густонаселенном районе Одессы. Загорелась крыша. Повреждены квартиры на верхнем этаже.

В результате атаки пострадала 13-летняя девочка. Медики оказывают ей необходимую помощь.

На месте работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для оказания помощи жителям.

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Последствия атаки

Позже глава ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате вражеского удара повреждена крыша 19-этажного жилого дома. Возник пожар. Частично разрушены две мансардные квартиры и кровельная котельная. Спасатели оперативно потушили возгорание, не допустив его распространения.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.













Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 октября российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам в Одесской области, в результате чего произошло отключение электроэнергии.

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