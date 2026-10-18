РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12829 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы
1 811 2

Оккупанты ударили по многоэтажке в Одессе: пострадал ребенок. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 октября, российские войска атаковали Одессу, в результате чего пострадал ребенок.

Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ нанесла удар по Одессе

Что известно

Отмечается, что враг нанес удар по жилому многоэтажному дому в густонаселенном районе Одессы. Загорелась крыша. Повреждены квартиры на верхнем этаже.

В результате атаки пострадала 13-летняя девочка. Медики оказывают ей необходимую помощь.

На месте работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для оказания помощи жителям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия ночью атаковала Одесскую область: повреждены дома отдыха и автомобили. ФОТО

Последствия атаки

Позже глава ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате вражеского удара повреждена крыша 19-этажного жилого дома. Возник пожар. Частично разрушены две мансардные квартиры и кровельная котельная. Спасатели оперативно потушили возгорание, не допустив его распространения.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

Атака РФ на Одесу
Атака РФ на Одесу
Атака РФ на Одесу
Атака РФ на Одесу
Атака РФ на Одесу
Атака РФ на Одесу

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 октября российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам в Одесской области, в результате чего произошло отключение электроэнергии.

Смотрите также: Удар по магазину в Одесской области — это показательная реакция России на сигналы из США, - Зеленский. ФОТО

Автор: 

обстрел (36239) Одесса (8520) Одесская область (4851) Одесский район (822)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 