Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Одесі: постраждала дитина. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 жовтня, російські війська атакували Одесу, унаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що ворог поцілив по житловій багатоповерхівці у густонаселеному районі Одеси. Загорівся дах. Пошкоджені квартири на верхньому поверсі.

Унаслідок атаки постраждала 13-річна дівчинка. Медики надають їй необхідну допомогу.

На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнуто оперативний штаб для допомоги мешканцям.

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Наслідки атаки

Пізніше голова ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок ворожого удару пошкоджено дах 19-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа. Частково зруйновано дві мансардні квартири та дахова котельня. Рятувальники оперативно загасили загорання, недопустивши його поширення.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.













Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська завдали масованого удару по енергетиці в Одеській області, внаслідок чого є знеструмлення.

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