Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Одесі: постраждала дитина. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 18 жовтня, російські війська атакували Одесу, унаслідок чого постраждала дитина.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що ворог поцілив по житловій багатоповерхівці у густонаселеному районі Одеси. Загорівся дах. Пошкоджені квартири на верхньому поверсі.
Унаслідок атаки постраждала 13-річна дівчинка. Медики надають їй необхідну допомогу.
На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнуто оперативний штаб для допомоги мешканцям.
Наслідки атаки
Пізніше голова ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок ворожого удару пошкоджено дах 19-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа. Частково зруйновано дві мансардні квартири та дахова котельня. Рятувальники оперативно загасили загорання, недопустивши його поширення.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
Що передувало
Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська завдали масованого удару по енергетиці в Одеській області, внаслідок чого є знеструмлення.
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