Ослабление санкций даст Кремлю дополнительные ресурсы для войны, пока Россия игнорирует "энергетическое перемирие", - Сибига

Россия нанесла 76 ударов по украинской энергетической инфраструктуре после того, как президент Дональд Трамп объявил "энергетическое перемирие". Сигнал более чем очевиден: Москва не соблюдает никаких обязательств.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига пишет в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по энергетике

Он напомнил, что всего за одну неделю Россия выпустила по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 управляемых авиабомб и 66 ракет. Пока продолжаются международные усилия по завершению войны, Москва целенаправленно наносит удары по нашей энергосистеме и оставляет без электроэнергии десятки тысяч семей.

"Россия хочет ослабления санкций без изменения своего поведения, сохранения доходов без ответственности и имитации дипломатии без каких-либо обязательств прекратить убивать украинцев. В таких условиях ослабление экономического давления рискует дать Кремлю дополнительные ресурсы для финансирования войны", — подчеркивает Сибига.

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Усиление давления на РФ

Он также отметил, что нашим партнерам пора сделать необходимые выводы.

"Любые серьезные усилия по прекращению этой войны должны усилить давление на Москву, ограничить доходы, финансирующие ее агрессию, и укрепить способность Украины защищать свои города и энергетическую инфраструктуру. Россия несет ответственность за продолжение этой войны. Снижение цены её агрессии, пока она продолжает атаковать Украину, не приблизит мир. Оно лишь облегчит финансирование дальнейшей агрессии", — резюмирует украинский министр.

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