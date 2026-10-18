Послаблення санкцій дасть Кремлю додаткові ресурси для війни, поки Росія ігнорує "енергетичне перемир’я", - Сибіга

Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру 76 разів після оголошення президентом Дональдом Трампом "енергетичного перемир'я". Її сигнал більш ніж очевидний: Москва не дотримується жодних зобов’язань.

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга пише у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по енергетиці

Він нагадав, що лише за один тиждень Росія випустила по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 керованих авіабомб і 66 ракет. Поки тривають міжнародні зусилля щодо завершення війни, Москва цілеспрямовано б'є по нашій енергосистемі та залишає без електроенергії десятки тисяч родин.

"Росія хоче послаблення санкцій без зміни своєї поведінки, збереження доходів без відповідальності та імітації дипломатії без жодного зобов'язання припинити вбивати українців. За таких обставин послаблення економічного тиску ризикує дати Кремлю додаткові ресурси для фінансування війни", - наголошує Сибіга.

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Посилення тиску на РФ

Він також зауважив, що нашим партнерам час зробити необхідні висновки.

"Будь-які серйозні зусилля щодо завершення цієї війни мають посилити тиск на Москву, обмежити доходи, що фінансують її агресію, і зміцнити здатність України захищати свої міста та енергетичну інфраструктуру. Росія несе відповідальність за продовження цієї війни. Зменшення ціни її агресії, поки вона продовжує атакувати Україну, не наблизить мир. Воно лише полегшить фінансування подальшої агресії", - резюмує український міністр.

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