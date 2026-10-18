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Новости Обстрелы Волыни
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Масштабный пожар на атакованном РФ предприятии на Волыни ликвидирован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели потушили пожар на предприятии в Волынской области после повторной российской атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По состоянию на 14:30 пожар на территории частного предприятия в Камень-Каширском районе полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Отмечается, что из-за угрозы повторных атак работы неоднократно приходилось приостанавливать.

Кроме того, специалисты ГСЧС провели замеры воздуха — превышений допустимых концентраций опасных веществ за пределами предприятия не выявлено.

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Последствия атаки

Атака РФ на Волынь
Атака РФ на Волынь
Атака РФ на Волынь
Атака РФ на Волынь
Атака РФ на Волынь

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Что предшествовало

Напомним, утром 18 октября российские войска атаковали дронами Волынь. Зафиксировано попадание в промышленное предприятие в Маневичах, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Жителей призвали эвакуироваться.

Автор: 

обстрел (36239) ГСЧС (5499) Волынская область (1206) Камень-Каширский район (7) Маневичи (4)
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