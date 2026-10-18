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Масштабну пожежу на атакованому РФ підприємстві на Волині ліквідовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві у Волинській області після повторної російської атаки.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Станом на 14:30 пожежу на території приватного підприємства у Камінь-Каширському районі повністю ліквідовано. Постраждалих немає.
Зазначається, що через загрозу повторних атак роботи неодноразово доводилося призупиняти.
Крім того, фахівці ДСНС провели заміри повітря - перевищень допустимих концентрацій небезпечних речовин за межами підприємства не виявлено.
Наслідки атаки
Що передувало
Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські війська атакували дронами Волинь. Зафіксовано влучання у промпідприємство в Маневичах, унаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Мешканців закликали евакуюватися.
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