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Новини Обстріли Волині
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Масштабну пожежу на атакованому РФ підприємстві на Волині ліквідовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві у Волинській області після повторної російської атаки.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Станом на 14:30 пожежу на території приватного підприємства у Камінь-Каширському районі повністю ліквідовано. Постраждалих немає.

Зазначається, що через загрозу повторних атак роботи неодноразово доводилося призупиняти.

Крім того, фахівці ДСНС провели заміри повітря - перевищень допустимих концентрацій небезпечних речовин за межами підприємства не виявлено.

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Наслідки атаки

Атака РФ на Волинь
Атака РФ на Волинь
Атака РФ на Волинь
Атака РФ на Волинь
Атака РФ на Волинь

Читайте: Росія атакує Волинь реактивними дронами: у Ковелі горять близько 10 вантажівок, є постраждалий

Що передувало

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські війська атакували дронами Волинь. Зафіксовано влучання у промпідприємство в Маневичах, унаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Мешканців закликали евакуюватися.

Автор: 

обстріл (37572) ДСНС (5496) Волинська область (939) Камінь-Каширський район (7) Маневичі (4)
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