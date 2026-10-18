Почти 800 человек получили статус пострадавших от торговли людьми, в том числе 22 ребенка, - Лубинец

В Украине статус лица, пострадавшего от торговли людьми, получили 793 человека.

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец 18 октября, в Европейский день борьбы с торговлей людьми, передает Цензор.НЕТ.

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Так, по данным Национальной социальной службы Украины, по состоянию на 1 октября 2026 года статус лица, пострадавшего от торговли людьми, получили 793 человека, среди них — 22 ребенка.

Истории детей

Также Лубинец рассказал пять историй детей, которые пострадали от торговли людьми и нуждались в помощи. В каждом из этих случаев благодаря вмешательству омбудсмена удалось защитить права детей.

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"Это не укладывается в голове, но в мире есть родители, способные продать собственного новорожденного ребенка. Узнав об этом случае из СМИ, чтобы защитить права ребенка, я незамедлительно обратился в Николаевскую ОГА по поводу оформления необходимых документов. Результат — ребенку присвоили статус лица, пострадавшего от торговли людьми, сроком на два года.

Еще один вопиющий пример торговли людьми. 16-летнюю девушку завербовали для сексуальной эксплуатации. По сообщениям в СМИ, 50-летняя женщина завербовала несовершеннолетнюю, чтобы в дальнейшем вовлечь ее в сексуальную эксплуатацию. Я незамедлительно направил запрос в Сумскую областную администрацию. Соответствующий статус девушке присвоили.

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Следующая история возмущает не меньше, чем предыдущие. Представьте: мать передала своих детей чужим людям на две недели за 1000 долларов. Для чего? Ответ шокирует. С целью дальнейшей эксплуатации! Я обратился в Закарпатскую ОГА. Детям присвоили статус пострадавших от торговли людьми.

Парень с оккупированной Луганщины столкнулся с эксплуатацией. После гибели родных парень остался на временно оккупированной территории. После передачи под опеку его эксплуатировали: заставляли тяжело работать, угрожали насилием. Кроме того, у него обманным путем отобрали документы, в частности украинский паспорт. Парню также удалось получить статус лица, пострадавшего от торговли людьми.

Еще одного ребенка пыталась продать собственная мать. Узнав об этом из СМИ, я неоднократно обращался в местные военные администрации, чтобы защитить ребенка. По моей инициативе ответственными должностными лицами были подготовлены необходимые документы. Ребенок получил статус лица, пострадавшего от торговли людьми", - рассказал Лубинец.

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Почему важен статус

Лубинец подчеркнул, что установленный статус - это возможность получить бесплатную медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь, а также единовременную материальную помощь.