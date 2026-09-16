Торговля людьми и незаконное лишение свободы - будут судить директора психоневрологического интерната на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

В суд направлен обвинительный акт в отношении директора психоневрологического дома, который регулярно отправлял подопечных на принудительные работы, а заработанные ими средства присваивал.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Привлекал подопечных к принудительному труду

В Тернопольской области руководитель воспользовался уязвимым положением подопечных с психическими расстройствами и привлекал их к принудительному труду. Потерпевшие работали на строительных объектах, городских кладбищах, а также в частных домовладениях местных жителей. В их обязанности входили разгрузка транспорта, перевозка стройматериалов и выполнение сельскохозяйственных работ на приусадебных участках.

Полученные средства в размере от 150 до 450 гривен в день на человека директор присваивал себе.

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"Заказчики" напрямую обращались к руководителю учреждения, согласовывая с ним вид работ, оплату и время. Получив средства, он давал разрешение подопечным покинуть территорию учреждения.

Кроме того, в качестве наказания обвиняемый запирал и длительное время удерживал подопечных в деревянной конструкции, которая закрывалась на засов снаружи. Таким образом, потерпевшие находились на "карантине" и были лишены возможности свободного передвижения.

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Обвиняют в торговле людьми

Как отмечается, директора обвиняют в незаконном лишении свободы двух или более лиц, совершавшемся в течение длительного времени, и в торговле людьми (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 УК Украины).

В июле этого года ей было сообщено о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Досудебное расследование проводили следователи ГУНП в Тернопольской области при оперативном сопровождении Управления миграционной полиции областной полиции.

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