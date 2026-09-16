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Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі, - судитимуть директора психоневрологічного інтернату на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора психоневрологічного будинку, який регулярно відправляв підопічних на примусові роботи, а зароблені ними кошти привласнював.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Судитимуть директора психоневрологічного інтернату за торгівлю людьми

Залучав підопічних до примусової праці

На Тернопільщині керівник скористався уразливим станом підопічних з розладами психіки та залучав їх до примусової праці. Потерпілі працювали на об'єктах будівництва, міських цвинтарях, а також у приватних домоволодіннях місцевих жителів. Їхні обов'язки включали розвантаження транспорту, перевезення будматеріалів та виконання сільськогосподарських робіт на присадибних ділянках.

Отримані кошти в розмірі від 150 до 450 гривень на день за особу директор привласнював собі.

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"Замовники" безпосередньо зверталися до очільника закладу, узгоджуючи з ним вид робіт, оплату та час. Отримавши кошти, давав дозвіл підопічним залишити територію установи.

Судитимуть директора психоневрологічного інтернату за торгівлю людьми

Окрім цього, як покарання, обвинувачений закривав та тривалий час утримував підопічних у дерев’яній конструкції, яка закривалася на засув зовні. Таким чином, потерпілі перебували на "карантині" та були позбавлені можливості вільного пересування.

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Обвинувачують у торгівлі людьми

Як зазначається, директора обвинувачують в незаконному позбавленні волі двох або більше осіб, здійснюване протягом тривалого часу, та у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України).

Судитимуть директора психоневрологічного інтернату за торгівлю людьми

У липні цього року йому було повідомлено про підозру в торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції обласної поліції.

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Судитимуть директора психоневрологічного інтернату за торгівлю людьми
Судитимуть директора психоневрологічного інтернату за торгівлю людьми

Автор: 

торгівля людьми (232) Офіс Генпрокурора (3812) Тернопільська область (668)
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