Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі, - судитимуть директора психоневрологічного інтернату на Тернопільщині. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора психоневрологічного будинку, який регулярно відправляв підопічних на примусові роботи, а зароблені ними кошти привласнював.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Залучав підопічних до примусової праці

На Тернопільщині керівник скористався уразливим станом підопічних з розладами психіки та залучав їх до примусової праці. Потерпілі працювали на об'єктах будівництва, міських цвинтарях, а також у приватних домоволодіннях місцевих жителів. Їхні обов'язки включали розвантаження транспорту, перевезення будматеріалів та виконання сільськогосподарських робіт на присадибних ділянках.

Отримані кошти в розмірі від 150 до 450 гривень на день за особу директор привласнював собі.

Також читайте: Від початку повномасштабної війни поліція зафіксувала 635 випадків торгівлі людьми, - МВС

"Замовники" безпосередньо зверталися до очільника закладу, узгоджуючи з ним вид робіт, оплату та час. Отримавши кошти, давав дозвіл підопічним залишити територію установи.

Окрім цього, як покарання, обвинувачений закривав та тривалий час утримував підопічних у дерев’яній конструкції, яка закривалася на засув зовні. Таким чином, потерпілі перебували на "карантині" та були позбавлені можливості вільного пересування.

Також дивіться: Продавала неповнолітніх за кордон: судитимуть 38-річну мешканку Кривого Рогу. ФОТОрепортаж

Обвинувачують у торгівлі людьми

Як зазначається, директора обвинувачують в незаконному позбавленні волі двох або більше осіб, здійснюване протягом тривалого часу, та у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України).

У липні цього року йому було повідомлено про підозру в торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції обласної поліції.

Також дивіться: Поліція викрила 99 злочинів проти сексуальної недоторканості дітей та торгівлі ними в інтернеті. ФОТОрепортаж



