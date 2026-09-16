Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі, - судитимуть директора психоневрологічного інтернату на Тернопільщині. ФОТОрепортаж
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора психоневрологічного будинку, який регулярно відправляв підопічних на примусові роботи, а зароблені ними кошти привласнював.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Залучав підопічних до примусової праці
На Тернопільщині керівник скористався уразливим станом підопічних з розладами психіки та залучав їх до примусової праці. Потерпілі працювали на об'єктах будівництва, міських цвинтарях, а також у приватних домоволодіннях місцевих жителів. Їхні обов'язки включали розвантаження транспорту, перевезення будматеріалів та виконання сільськогосподарських робіт на присадибних ділянках.
Отримані кошти в розмірі від 150 до 450 гривень на день за особу директор привласнював собі.
"Замовники" безпосередньо зверталися до очільника закладу, узгоджуючи з ним вид робіт, оплату та час. Отримавши кошти, давав дозвіл підопічним залишити територію установи.
Окрім цього, як покарання, обвинувачений закривав та тривалий час утримував підопічних у дерев’яній конструкції, яка закривалася на засув зовні. Таким чином, потерпілі перебували на "карантині" та були позбавлені можливості вільного пересування.
Обвинувачують у торгівлі людьми
Як зазначається, директора обвинувачують в незаконному позбавленні волі двох або більше осіб, здійснюване протягом тривалого часу, та у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 149 КК України).
У липні цього року йому було повідомлено про підозру в торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу Управління міграційної поліції обласної поліції.
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