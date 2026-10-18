Майже 800 осіб отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, зокрема 22 дитини, - Лубінець
В Україні статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 793 людини.
Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець 18 жовтня, у Європейський день боротьби з торгівлею людьми, передає Цензор.НЕТ.
Так, за даними Національної соціальної сервісної служби України, станом на 1 жовтня 2026 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали 793 людини, серед них - 22 дитини.
Історії дітей
Також Лубінець розповів п’ять історій дітей, які постраждали від торгівлі людьми й потребували допомоги. У кожному з цих випадків завдяки втручанню омбудсмена вдалося захистити права дітей.
- "Це не вкладається в голові, але у світі існують батьки, які здатні продати власну новонароджену дитину. Дізнавшись про цей випадок із медіа, щоб захистити права дитини, я невідкладно звернувся до Миколаївської ОВА щодо оформлення необхідних документів. Результат - дитині встановили статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми строком на два роки.
- Ще один кричущий приклад торгівлі людьми. 16-річну дівчину завербували для сексуальної експлуатації. За повідомленнями в медіа, 50-річна жінка завербувала неповнолітню, щоб у подальшому втягнути в сексуальну експлуатацію. Я невідкладно скерував запит до Сумської ОВА. Відповідний статус дівчині встановили.
- Наступна історія обурює не менше, ніж попередні. Уявіть, мама передала своїх дітей чужим людям на два тижні за 1000 доларів. Для чого? Відповідь шокує. З метою подальшої експлуатації! Я звернувся до Закарпатської ОВА. Дітям встановили статус постраждалих від торгівлі людьми.
- Хлопець з окупованої Луганщини зіштовхнувся з експлуатацією. Після загибелі рідних хлопець залишився на ТОТ. Після передачі під опіку його експлуатували: змушували важко працювати, погрожували насильством. Крім того, у нього обманом відібрали документи, зокрема український паспорт. Хлопцю також вдалося встановити статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
- Ще одну дитину намагалася продати власна мати. Дізнавшись про це з медіа, я неодноразово звертався до місцевих військових адміністрацій, щоб захистити дитину. За моїм реагуванням відповідальними посадовими особами підготовлено необхідні документи. Дитина отримала статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми", - розповів Лубінець.
Чому важливий статус
Лубінець наголосив, що встановлений статус - це можливість отримати безоплатну медичну, психологічну, соціальну та правничу допомогу, а також одноразову матеріальну допомогу.
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