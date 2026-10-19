Россияне приговорили предательницу Монтян к 1,5 годам колонии
Предательницу Татьяну Монтян в России приговорили к полутора годам колонии за призывы к насилию.
Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Информация об этом появилась на сайте "Ворошиловского межрайонного суда" в оккупированном Донецке.
54-летнюю Монтян признали виновной по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к "экстремизму"). Поводом стала фраза "охрану мочить без всякого жаления", сказанная во время стрима в декабре 2022 года. Так Монтян описывала тех, кто замалчивает проблемы на фронте, чтобы предоставлять властям РФ положительные отчеты.
В 2021 году она переехала из Украины в Россию, работала обозревательницей на RT и выступала на российских телеканалах.
В октябре 2025 года Монтян включили в список "экстремистов" Росфинмониторинга.
Что предшествовало
- Напомним, в феврале 2023 года адвокат и блогер Татьяна Монтян получила подозрения по 4 статьям УК. Ей грозит до 10 лет за решеткой. С начала российской агрессии Монтян находится на территории РФ и принимает активное участие в ИПСО вражеских спецслужб.
- В мае 2023 года в Киеве СБУ разоблачила администратора прокремлевского Telegram-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян. Ему объявлено о подозрении.
- В 2024 году Монтян была лишена права на занятие адвокатской деятельностью.
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