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Новости Предательница Монтян в России
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Россияне приговорили предательницу Монтян к 1,5 годам колонии

Монтян получила срок в России: какой и за что?

Предательницу Татьяну Монтян в России приговорили к полутора годам колонии за призывы к насилию.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Информация об этом появилась на сайте "Ворошиловского межрайонного суда" в оккупированном Донецке.

54-летнюю Монтян признали виновной по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к "экстремизму"). Поводом стала фраза "охрану мочить без всякого жаления", сказанная во время стрима в декабре 2022 года. Так Монтян описывала тех, кто замалчивает проблемы на фронте, чтобы предоставлять властям РФ положительные отчеты.

В 2021 году она переехала из Украины в Россию, работала обозревательницей на RT и выступала на российских телеканалах.

В октябре 2025 года Монтян включили в список "экстремистов" Росфинмониторинга.

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Что предшествовало

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Автор: 

Монтян Татьяна (91) россия (90035) тюрьма (831)
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Топ комментарии
+42
Лещенко буде їй передачки відправляти чи сам особисто повезе?

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19.10.2026 10:21 Ответить
+31
Це взагалі найкраща новина за сьогодні. Монтян це рідкісний випадок потвори, однаково відразливої, що з зовні, що всередині. Ця мерзота все своє нікчемне життя існувала в Україні і вдавала з себе юриста, а потім переметнулась на бік ворога, та ще і волонтерський рух організувала для помощі "нашим малчікам" на патрони дрони і все таке. Сподіваюсь та тварина там здохне від туберкульозу, або сифілісу.
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19.10.2026 10:29 Ответить
+26
Вона ж думала, що як при "прАклятих бЄндьЄрАвцАх" можна пиНдіти все шо завгодно і нічого не боятись.
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19.10.2026 10:22 Ответить

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