Росіяни засудили зрадницю Монтян до 1,5 року колонії

Зрадницю Тетяну Монтян у Росії засудили до півтора року колонії за заклики до насильства.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інформація про це з’явилася на сайті "Ворошиловського міжрайонного суду" в окупованому Донецьку.

54-річну Монтян визнали винною за ст. 280 КК РФ (публічні заклики до "екстремізму"). Приводом стала фраза "охраноту мочити без жодного жалю", сказана під час стріму в грудні 2022 року. Так Монтян описувала тих, хто замовчує проблеми на фронті, щоб надавати владі РФ позитивні звіти.

У 2021 році вона переїхала з України до Росії, працювала колумністкою на RT і виступала на російських телеканалах.

У жовтні 2025 року Монтян внесли до списку "екстремістів" Росфінмоніторингу.

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Що передувало

Нагадаємо, у лютому 2023 року адвокатка і блогерка Тетяна Монтян отримала підозри за 4 статтями ККУ. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Від початку російської агресії Монтян перебуває на території РФ та бере активну участь в ІПСО ворожих спецслужб.

У травні 2023 року в Києві СБУ викрила адміністратора прокремлівського Telegram-каналу ворожої пропагандистки Тетяни Монтян. Йому оголошено про підозру.

У 2024 році Монтян позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю.

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