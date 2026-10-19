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Новини Зрадниця Монтян у Росії
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Росіяни засудили зрадницю Монтян до 1,5 року колонії

Монтян дали строк у Росії: який та за що?

Зрадницю Тетяну Монтян у Росії засудили до півтора року колонії за заклики до насильства.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інформація про це з’явилася на сайті "Ворошиловського міжрайонного суду" в окупованому Донецьку.

54-річну Монтян визнали винною за ст. 280 КК РФ (публічні заклики до "екстремізму"). Приводом стала фраза "охраноту мочити без жодного жалю", сказана під час стріму в грудні 2022 року. Так Монтян описувала тих, хто замовчує проблеми на фронті, щоб надавати владі РФ позитивні звіти.

У 2021 році вона переїхала з України до Росії, працювала колумністкою на RT і виступала на російських телеканалах.

У жовтні 2025 року Монтян внесли до списку "екстремістів" Росфінмоніторингу.

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Що передувало

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Монтян Тетяна (12) росія (48322) в’язниця (412)
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Топ коментарі
+42
Лещенко буде їй передачки відправляти чи сам особисто повезе?

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19.10.2026 10:21 Відповісти
+31
Це взагалі найкраща новина за сьогодні. Монтян це рідкісний випадок потвори, однаково відразливої, що з зовні, що всередині. Ця мерзота все своє нікчемне життя існувала в Україні і вдавала з себе юриста, а потім переметнулась на бік ворога, та ще і волонтерський рух організувала для помощі "нашим малчікам" на патрони дрони і все таке. Сподіваюсь та тварина там здохне від туберкульозу, або сифілісу.
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19.10.2026 10:29 Відповісти
+26
Вона ж думала, що як при "прАклятих бЄндьЄрАвцАх" можна пиНдіти все шо завгодно і нічого не боятись.
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19.10.2026 10:22 Відповісти

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