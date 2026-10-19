1 600 0
Рашисты атаковали производственные мощности завода "Планета Пластик"
Российские оккупанты ночью атаковали производственные мощности завода "Планета Пластик".
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Компания вновь понесла значительные разрушения. Все сотрудники живы и находятся в безопасности", - говорится в сообщении.
В настоящее время оцениваются масштабы ущерба.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Ирпеню: разрушено предприятие, есть пострадавшие, повреждены дома.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль