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Рашисты атаковали производственные мощности завода "Планета Пластик"

Россия атаковала производство компании "Планета Пластик"

Российские оккупанты ночью атаковали производственные мощности завода "Планета Пластик".

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Компания вновь понесла значительные разрушения. Все сотрудники живы и находятся в безопасности", - говорится в сообщении.

В настоящее время оцениваются масштабы ущерба.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Ирпеню: разрушено предприятие, есть пострадавшие, повреждены дома.

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Ирпень (388) Киевская область (5241) обстрел (36212) Бучанский район (297)
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