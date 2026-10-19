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Новини Обстріл Київщини
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Рашисти атакували виробничі потужності заводу "Планета Пластик"

РФ атакувала виробництво компанії Планета Пластик

Російські окупанти вночі атакували виробничі потужності заводу "Планета Пластик".

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Компанія знову зазнала значних руйнувань. Усі працівники живі та перебувають у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Наразі оцінюють масштаби збитків.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по Ірпеню: зруйновано підприємство, є травмовані, пошкоджено будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетику, склади з ліками та залізницю у 11 областях, - Корецький. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ірпінь (351) Київська область (4919) обстріл (37547) Бучанський район (309)
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