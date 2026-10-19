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Рашисти атакували виробничі потужності заводу "Планета Пластик"
Російські окупанти вночі атакували виробничі потужності заводу "Планета Пластик".
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Компанія знову зазнала значних руйнувань. Усі працівники живі та перебувають у безпеці", - йдеться в повідомленні.
Наразі оцінюють масштаби збитків.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по Ірпеню: зруйновано підприємство, є травмовані, пошкоджено будинки.
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