Мама двоих маленьких детей погибла в результате удара РФ по Ирпеню: семья нуждается в помощи. ФОТО

Друзья, 19 октября российская ракета убила в Ирпене маму двух маленьких девочек - пяти и семи лет.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Маркушин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Семья нуждается в помощи

"И сейчас эта семья очень нуждается в нашей помощи. Родная сестра открыла счет: https://send.monobank.ua/jar/8PNZzHbjR2.Станом, по состоянию на 15:00 собрано всего 4600 гривен. Друзья, давайте объединимся, как мы всегда делаем, когда в Ирпене происходит беда. Не оставим эту семью наедине с горем", - подчеркнул мэр.







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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Ирпеню: разрушено предприятие, есть пострадавшие, повреждены дома.

Впоследствии стало известно, что в Ирпене погибла женщина, ранены дети.

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