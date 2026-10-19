Мама двоих маленьких детей погибла в результате удара РФ по Ирпеню: семья нуждается в помощи. ФОТО
Друзья, 19 октября российская ракета убила в Ирпене маму двух маленьких девочек - пяти и семи лет.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Маркушин, сообщает Цензор.НЕТ.
Семья нуждается в помощи
"И сейчас эта семья очень нуждается в нашей помощи. Родная сестра открыла счет: https://send.monobank.ua/jar/8PNZzHbjR2.Станом, по состоянию на 15:00 собрано всего 4600 гривен. Друзья, давайте объединимся, как мы всегда делаем, когда в Ирпене происходит беда. Не оставим эту семью наедине с горем", - подчеркнул мэр.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по Ирпеню: разрушено предприятие, есть пострадавшие, повреждены дома.
- Впоследствии стало известно, что в Ирпене погибла женщина, ранены дети.
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