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Новини
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Мама двох маленьких діток загинула через удар РФ по Ірпеню: родина потребує допомоги. ФОТО

Друзі, 19 жовтня, російська ракета вбила в Ірпені маму двох маленьких дівчаток - п’яти і семи років.

Про це повідомив у фейсбуку міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

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Родина потребує допомоги

"І зараз ця родина дуже потребує нашої допомоги. Рідна сетра відкрила банку:https://send.monobank.ua/jar/8PNZzHbjR2.Станом на 15:00 зібрано всього 4600 гривень. Друзі, давайте об’єднаємося, як ми завжди робимо, коли в Ірпені стається біда. Не залишимо цю родину сам на сам із горем", - наголосив мер.

удар по Ірпеню
удар по Ірпеню
удар по Ірпеню

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Що передувало?

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Автор: 

Ірпінь (351) Київська область (4922) Бучанський район (309)
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