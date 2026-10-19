Мама двох маленьких діток загинула через удар РФ по Ірпеню: родина потребує допомоги. ФОТО
Друзі, 19 жовтня, російська ракета вбила в Ірпені маму двох маленьких дівчаток - п’яти і семи років.
Про це повідомив у фейсбуку міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
Родина потребує допомоги
"І зараз ця родина дуже потребує нашої допомоги. Рідна сетра відкрила банку:https://send.monobank.ua/jar/8PNZzHbjR2.Станом на 15:00 зібрано всього 4600 гривень. Друзі, давайте об’єднаємося, як ми завжди робимо, коли в Ірпені стається біда. Не залишимо цю родину сам на сам із горем", - наголосив мер.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по Ірпеню: зруйновано підприємство, є травмовані, пошкоджено будинки.
- Згодом стало відомо, що в Ірпені загинула жінка, поранено дітей.
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