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Новости Задержание украинских пограничников в Молдове
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Молдова направила Украине ноту протеста в связи с инцидентом с пограничниками на Днестре: "Грубое нарушение"

Инцидент с украинскими пограничниками в Молдове

Официальный Кишинев направил ноту протеста Украине после того, как двое украинских пограничников пересекли границу Молдовы, преследуя мужчину, который пытался переплыть Днестр.

Об этом в эфире Radio Moldova заявила председатель парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка Лилиан Карп, сообщает Цензор.НЕТ.

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Нота протеста

Молдавский депутат назвал инцидент "грубым нарушением".

По словам Карпа, Министерство иностранных дел отреагировало на инцидент направлением ноты протеста, а сам случай также обсудили с представителями украинских властей.

"Украинские пограничники позволили себе пересечь линию государственной границы, что является грубым нарушением. В связи с этим незаконным пересечением были направлены ноты протеста в Посольство Украины и другие украинские органы власти", — заявил Карп.

Депутат отметил, что с начала российского вторжения в Украину было зафиксировано несколько случаев, когда граждане Украины незаконно пересекали границу с Молдовой.

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Осуждение действий украинских пограничников

Он осудил пересечение границы двумя украинскими пограничниками, а также их поведение в отношении мужчины, которого они пытались задержать.

"Поведение пограничников в отношении украинского гражданина выходит за рамки любой этики или здравого смысла. По моей информации, этот случай уже обсудили с украинской стороной", — заявил Карп.

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Что предшествовало

  • В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу во время преследования нарушителя на моторной лодке.
  • Инцидент произошел 15 октября около 15:00 вблизи села Голошница. Двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли государственную границу во время задержания гражданина Украины.
  • На место прибыл патруль пограничной полиции Молдовы и задержал двух украинских пограничников. Их доставили в пограничный штаб для проведения предусмотренных законом процедур.
  • 18 октября в ГПСУ заявили, что двух украинских пограничников, которые 15 октября пересекли границу с Молдовой во время преследования нарушителя, вернули в Украину.

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Молдова (2166) нарушения (996) пограничники (1871) нота протеста (161)
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Топ комментарии
+28
Мабуть теж були в шоці, що ця вільна країна краще втопить свого громадянина, ніж відпустить
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19.10.2026 20:32 Ответить
+19
На фронт йди, ухилес.
Бо за тобою прийдуть, не втечеш, зрадник.
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19.10.2026 20:26 Ответить
+15
нічого не зрозумів! тобто ухілесам можна перетинати кордон а погранцям ні! та ви заїпали ту наволочь там приймати! женіть її назад до нашого берега!
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19.10.2026 20:21 Ответить

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