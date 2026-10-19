Молдова направила Украине ноту протеста в связи с инцидентом с пограничниками на Днестре: "Грубое нарушение"
Официальный Кишинев направил ноту протеста Украине после того, как двое украинских пограничников пересекли границу Молдовы, преследуя мужчину, который пытался переплыть Днестр.
Об этом в эфире Radio Moldova заявила председатель парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка Лилиан Карп, сообщает Цензор.НЕТ.
Нота протеста
Молдавский депутат назвал инцидент "грубым нарушением".
По словам Карпа, Министерство иностранных дел отреагировало на инцидент направлением ноты протеста, а сам случай также обсудили с представителями украинских властей.
"Украинские пограничники позволили себе пересечь линию государственной границы, что является грубым нарушением. В связи с этим незаконным пересечением были направлены ноты протеста в Посольство Украины и другие украинские органы власти", — заявил Карп.
Депутат отметил, что с начала российского вторжения в Украину было зафиксировано несколько случаев, когда граждане Украины незаконно пересекали границу с Молдовой.
Осуждение действий украинских пограничников
Он осудил пересечение границы двумя украинскими пограничниками, а также их поведение в отношении мужчины, которого они пытались задержать.
"Поведение пограничников в отношении украинского гражданина выходит за рамки любой этики или здравого смысла. По моей информации, этот случай уже обсудили с украинской стороной", — заявил Карп.
Что предшествовало
- В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу во время преследования нарушителя на моторной лодке.
- Инцидент произошел 15 октября около 15:00 вблизи села Голошница. Двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли государственную границу во время задержания гражданина Украины.
- На место прибыл патруль пограничной полиции Молдовы и задержал двух украинских пограничников. Их доставили в пограничный штаб для проведения предусмотренных законом процедур.
- 18 октября в ГПСУ заявили, что двух украинских пограничников, которые 15 октября пересекли границу с Молдовой во время преследования нарушителя, вернули в Украину.
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