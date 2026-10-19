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Новини Затримання українських прикордонників у Молдові
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Молдова направила Україні ноту протесту через інцидент із прикордонниками на Дністрі: "Грубе порушення"

Інцидент з українськими прикордонниками в Молдові

Офіційний Кишинів направив ноту протесту Україні після того, як двоє українських прикордонників перетнули кордон Молдови, переслідуючи чоловіка, який намагався переплисти Дністер.

Про це в ефірі Radio Moldova заявив голова парламентської Комісії з питань національної безпеки, оборони та громадського порядку Ліліан Карп, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нота протесту

Молдовський депутат назвав інцидент "грубим порушення".

За словами Карпа, Міністерство закордонних справ відреагувало на інцидент направленням ноти протесту, а сам випадок також обговорили з представниками української влади.

"Українські прикордонники дозволили собі перейти лінію державного кордону, що є грубим порушенням. У зв'язку з цим незаконним перетином було направлено ноти протесту Посольству України та іншим українським органам влади", - заявив Карп.

Депутат зазначив, що з початку російського вторгнення в Україну було зафіксовано кілька випадків, коли громадяни України незаконно перетинали кордон з Молдовою.

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Засудження дій українських прикордонників

Він засудив перетин кордону двома українськими прикордонниками, а також їхню поведінку щодо чоловіка, якого вони намагалися затримати.

"Поведінка прикордонників щодо українського громадянина виходить за межі будь-якої етики чи здорового глузду. За моєю інформацією, цей випадок уже обговорили з українською стороною", - заявив Карп.

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Що передувало

  • У Молдові затримали двох українським прикордонників, які незаконно перетнули кордон під час переслідування порушника на моторному човні.
  • Інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голошниця. Двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули державний кордон під час затримання громадянина України.
  • На місце прибув патруль прикордонної поліції Молдови та затримав двох українських прикордонників. Їх доправили до прикордонного штабу для проведення передбачених законом процедур.
  • 18 жовтня у ДПСУ заявили, що двох українських прикордонників, які 15 жовтня перетнули кордон з Молдовою під час переслідування порушника, повернули в Україну.

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Молдова (1839) порушення (548) прикордонники (1352) нота протесту (120)
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Топ коментарі
+28
Мабуть теж були в шоці, що ця вільна країна краще втопить свого громадянина, ніж відпустить
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19.10.2026 20:32 Відповісти
+19
На фронт йди, ухилес.
Бо за тобою прийдуть, не втечеш, зрадник.
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19.10.2026 20:26 Відповісти
+15
нічого не зрозумів! тобто ухілесам можна перетинати кордон а погранцям ні! та ви заїпали ту наволочь там приймати! женіть її назад до нашого берега!
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19.10.2026 20:21 Відповісти

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