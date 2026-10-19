Молдова направила Україні ноту протесту через інцидент із прикордонниками на Дністрі: "Грубе порушення"

Офіційний Кишинів направив ноту протесту Україні після того, як двоє українських прикордонників перетнули кордон Молдови, переслідуючи чоловіка, який намагався переплисти Дністер.

Про це в ефірі Radio Moldova заявив голова парламентської Комісії з питань національної безпеки, оборони та громадського порядку Ліліан Карп, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нота протесту

Молдовський депутат назвав інцидент "грубим порушення".

За словами Карпа, Міністерство закордонних справ відреагувало на інцидент направленням ноти протесту, а сам випадок також обговорили з представниками української влади.

"Українські прикордонники дозволили собі перейти лінію державного кордону, що є грубим порушенням. У зв'язку з цим незаконним перетином було направлено ноти протесту Посольству України та іншим українським органам влади", - заявив Карп.

Депутат зазначив, що з початку російського вторгнення в Україну було зафіксовано кілька випадків, коли громадяни України незаконно перетинали кордон з Молдовою.

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Засудження дій українських прикордонників

Він засудив перетин кордону двома українськими прикордонниками, а також їхню поведінку щодо чоловіка, якого вони намагалися затримати.

"Поведінка прикордонників щодо українського громадянина виходить за межі будь-якої етики чи здорового глузду. За моєю інформацією, цей випадок уже обговорили з українською стороною", - заявив Карп.

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Що передувало

У Молдові затримали двох українським прикордонників, які незаконно перетнули кордон під час переслідування порушника на моторному човні.

Інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голошниця. Двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули державний кордон під час затримання громадянина України.

На місце прибув патруль прикордонної поліції Молдови та затримав двох українських прикордонників. Їх доправили до прикордонного штабу для проведення передбачених законом процедур.

18 жовтня у ДПСУ заявили, що двох українських прикордонників, які 15 жовтня перетнули кордон з Молдовою під час переслідування порушника, повернули в Україну.

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