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Новости Оккупанты-самоубийцы Самоубийство оккупантов на поле боя Бои на Купянском направлении
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Рашист встал на колени и подорвал себя гранатой - момент его гибели зафиксировал украинский дрон. ВИДЕО

На Купянском направлении оккупант подорвал себя гранатой. Момент гибели захватчика зафиксировал украинский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный встал на колени, вытащил чеку из гранаты и лег на нее.

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Вследствие взрыва оккупант погиб, а его тело разорвало на части.

Соответствующие кадры, снятые украинским дроном, опубликовали в социальных сетях.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (24509) уничтожение (11045) Харьковская область (3324) Купянский район (828) Купянск (1033)
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Топ комментарии
+12
какой хороший мальчик , послушал маму , теперь у мамы есть авто ))))) именно для этого она его выродила .
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20.10.2026 00:31 Ответить
+6
От полудурок. Так марно витратив гранату. А міг з собою на концерт кабздона взяти ще 2-4 орка
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20.10.2026 01:23 Ответить
+5
Ну чудесно же! Кто же этим кацапам мешает так делать на Родине, под березкой? Обязательно нужно было в Украину припереться.
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20.10.2026 02:02 Ответить

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