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Рашист встал на колени и подорвал себя гранатой - момент его гибели зафиксировал украинский дрон. ВИДЕО
На Купянском направлении оккупант подорвал себя гранатой. Момент гибели захватчика зафиксировал украинский беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный встал на колени, вытащил чеку из гранаты и лег на нее.
Вследствие взрыва оккупант погиб, а его тело разорвало на части.
Соответствующие кадры, снятые украинским дроном, опубликовали в социальных сетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+12 Валерий Викторович #551514
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