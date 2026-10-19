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Новини Окупанти-самовбивці Самогубство окупантів на полі бою Бої на Куп’янському напрямку
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Рашист став навколішки та підірвав себе гранатою - момент його загибелі зафіксував український дрон. ВIДЕО 18+

На Куп'янському напрямку окупант підірвав себе гранатою. Момент загибелі загарбника зафіксував український безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий став навколішки, висмикнув чеку з гранати та ліг на неї.

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Унаслідок вибуху окупант загинув, а його тіло розірвало на частини.

Відповідні кадри, зняті українським дроном, опублікували в соціальних мережах.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (22656) знищення (11357) Харківська область (3353) Куп’янський район (826) Куп’янськ (1159)
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Топ коментарі
+12
какой хороший мальчик , послушал маму , теперь у мамы есть авто ))))) именно для этого она его выродила .
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20.10.2026 00:31 Відповісти
+6
От полудурок. Так марно витратив гранату. А міг з собою на концерт кабздона взяти ще 2-4 орка
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20.10.2026 01:23 Відповісти
+5
Ну чудесно же! Кто же этим кацапам мешает так делать на Родине, под березкой? Обязательно нужно было в Украину припереться.
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20.10.2026 02:02 Відповісти

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