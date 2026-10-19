Рашист став навколішки та підірвав себе гранатою - момент його загибелі зафіксував український дрон. ВIДЕО 18+
На Куп'янському напрямку окупант підірвав себе гранатою. Момент загибелі загарбника зафіксував український безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський військовий став навколішки, висмикнув чеку з гранати та ліг на неї.
Унаслідок вибуху окупант загинув, а його тіло розірвало на частини.
Відповідні кадри, зняті українським дроном, опублікували в соціальних мережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+12 Валерий Викторович #551514
показати весь коментар20.10.2026 00:31 Відповісти Посилання
+6 Oleg #616413
показати весь коментар20.10.2026 01:23 Відповісти Посилання
+5 pacerhard melina
показати весь коментар20.10.2026 02:02 Відповісти Посилання
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