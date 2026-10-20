Туск требует от Украины объяснений по поводу украинского дрона, взорвавшегося в Литве
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава будет требовать от Украины исчерпывающих объяснений по поводу беспилотника, взорвавшегося в Литве и, по утверждению Вильнюса, попавшего туда с территории Польши.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Туск также должен встретиться с президентом Литвы Гитанасом Науседой, и этот инцидент станет одной из тем беседы.
Заявление Туска
Перед заседанием правительства польский премьер заверил: "Хочу подтвердить: мы будем тесно сотрудничать с Литвой и обязательно выясним все обстоятельства этого инцидента с дроном".
Туск также отметил, что будет требовать объяснений от украинской стороны:"Мы проверим все обстоятельства. Рассчитываю на полное сотрудничество со стороны Украины, чтобы мы могли максимально точно выяснить, что произошло. Без эмоций и без злых намерений".
От имени Польши с запросом к Украине обратится оперативный командующий Вооруженными силами страны.
"Независимо от результатов этого расследования, я хочу четко подчеркнуть: Польша не разрешает проводить операции на своей территории или в воздушном пространстве над ней без четкого согласия польского государства. Это не изменится независимо от того, кто именно будет осуществлять такие операции", — добавил польский министр.
Что говорят в Литве
По данным RMF24, в Вильнюсе утверждают, что дрон прилетел из Польши, а взорвался он вблизи литовско-латвийской границы.
19 октября литовская телерадиокомпания LRT сообщала, что премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил: беспилотник, взорвавшийся в Пасвальском районе, содержал взрывчатку, а в страну он попал со стороны Польши. Синкявичюс подтвердил, что дрон украинского происхождения.
"Это подтверждают обломки, а также заявления украинской стороны и информация о том, что во время атаки была потеряна связь с одним из дронов", — сказал он.
Что известно об инциденте
- 18 октября 2026 года над Литвой пролетел неизвестный беспилотник. Премьер заявил, что власти должны проверить, не был ли полет преднамеренной диверсией.
- В тот же день Украина признала, что это был ее беспилотник, и принесла извинения за инцидент.
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