Туск вимагає від України пояснень щодо українського дрона, який вибухнув у Литві

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава вимагатиме від України вичерпних пояснень щодо безпілотника, який вибухнув у Литві й, за твердженням Вільнюса, потрапив туди з польської території.

Про це повідомляє RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

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Туск також має зустрітися з президентом Литви Гітанасом Науседою, а інцидент стане однією з тем розмови.

Заява Туска

Перед засіданням уряду польський прем'єр запевнив: "Хочу підтвердити: ми тісно співпрацюватимемо з Литвою та обов'язково з'ясуємо всі обставини цього інциденту з дроном".

Туск також зазначив, що вимагатиме пояснень від української сторони: "Ми перевіримо всі обставини. Розраховую на повну співпрацю з української сторони, щоб ми могли максимально точно з'ясувати, що сталося. Без емоцій і без поганих намірів".

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Від імені Польщі із запитом до України звернеться оперативний командувач Збройних сил країни.

"Незалежно від результатів цього з'ясування, я хочу чітко наголосити: Польща не дозволяє проводити операції на своїй території або в повітряному просторі над нею без чіткої згоди польської держави. Це не зміниться незалежно від того, хто саме здійснюватиме такі операції", — додав польський міністр.

Що кажуть у Литві

За даними RMF24, у Вільнюсі стверджують, що дрон прилетів із Польщі, а вибухнув він поблизу литовсько-латвійського кордону.

19 жовтня литовський мовник LRT писав, що прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив: безпілотник, який вибухнув у Пасвальському районі, містив вибухівку, а до країни він потрапив з боку Польщі. Сінкявічюс підтвердив, що дрон українського походження.

"Це підтверджують уламки, а також звернення української сторони та інформація про те, що під час здійснення атаки було втрачено зв'язок з одним із дронів", — сказав він.

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Що відомо про інцидент