На фронте произошло 229 боевых столкновений: больше всего вражеских атак было на Константиновском направлении, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 229 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 64 авиаудара, сбросил 223 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5881 дрон-камикадзе и осуществил 1925 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили пять управляемых авиабомб, осуществили 38 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Терновая, Старица, Благодатное, Симиновка, Волчанские Хутора, Захаровка, Охримовка, Волоховское, Ольхуватка и Чугуновка. Четыре из этих атак еще продолжаются.



На Купянском направлении враг семь раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Малой Шапковки и Радьковки.

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Бои на востоке

Одну попытку захватчиков продвинуться отразили на Лиманском направлении в сторону Заречного.



На Славянском направлении Силы обороны остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Орехуватка и Юрковка.



На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.



На Константиновском направлении Силы обороны отразили 33 вражеских штурма: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Грузкого, Приюта, Доброполья, Вольного, Колодца и Кучерова Яра. Три штурмовые операции противника продолжаются.



Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Доброполье, Ганновка, Дорожное, Новый Донбасс, Краснополье, Белицкое, Сергеевка, Мирное, Молодецкое и Муравка. Продолжаются две атаки.



По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 64 оккупанта, 19 — ранены; уничтожено 17 единиц автомобильной техники, одно специальное средство и четыре укрытия. Повреждено четыре единицы автомобильной техники, два орудия, одно специальное средство и 55 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 80 беспилотных летательных аппаратов различных типов.



На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Мирного.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских атак в сторону населенных пунктов Рыбное, Верхняя Терса, Горькое, Зализничное, Омельник, Новоселовка и Егоровка.



На Ореховском направлении оккупанты предпринимают одну попытку улучшить свое положение, нанося удары в сторону Новояковлевки.



На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.



На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.