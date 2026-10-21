269 боевых столкновений за сутки: враг наиболее активно давит на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки, 20 октября 2026 года, на фронте было зафиксировано 269 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы

Как отмечается, вчера противник нанес 86 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 302 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики задействовали 9757 дронов-камикадзе и осуществили 2735 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 13 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Безсаловка, Коренок, Толстодубово, Уланово, Рогизно, Нескучное, Бачевск, Хреновка, Волфино, Казачье, Суходол, Вовковка, Лужки, Горки, Фотовиж, Зноб-Новгородское, Заречное, Середина-Буда, Барановка, Шалыгино в Сумской области; Михальчина-Слобода в Черниговской области. Авиаудару подвергся населенный пункт Пустогород.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражены вражеский пункт управления, склады и скопления живой силы противника, - Генштаб

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район скопления живой силы и техники, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1820 человек. Также уничтожено 11 танков, 16 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, одна реактивная система залпового огня, два средства ПВО, четыре наземных робототехнических комплекса, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 407 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс три авиационных удара, применив шесть кассетных бомб, и осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Захватчики атаковали в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое, Старица, Благодатное, Сименовка, Волчанские Хутора, Захаровка, Охримовка, Волоховское, Ольховатка и Чугуновка.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался улучшить свое положение, проводя наступательные действия в сторону Радьковки и Малой Шапковки.

Читайте также: Силы обороны полностью контролируют Доброполье и уничтожают врага на подступах, - "Азов". ВИДЕО

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили три штурмовых операции, в частности в сторону населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении противник совершил девять атак в районах населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Ореховатка и Юрковка.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 37 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новоселовки, Николайполя, Новопавловки, Грузкого, Приюта, Доброполья, Вольного, Колодязя и Кучерова Яра.

"Тридцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Ганновка, Дорожное, Новый Донбасс, Краснополье, Белицкое, Сергеевка, Мирное, Молодецкое, Новопавловка и Муравка", - говорится в сообщении.

Читайте: Силы обороны нанесли удар по предприятию по производству дронов "Робоавиа" и складу ракетной бригады РФ, - Генштаб

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг один раз совершил штурм в сторону Мирного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 20 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Ровное, Косовцево, Терноватое, Верхняя Терса, Горькое, Зализнычное, Омельник, Новоселовка и Егоровка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Новояковлевки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.