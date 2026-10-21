Российский суд вынес приговоры двум украинкам из Михайловки на ВОТ Запорожской области по делу о якобы подготовке подрыва оккупационных полицейских

Российский военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры двум жительницам временно оккупированной Михайловки Запорожской области. 52-летнюю Наталью Целуйко приговорили к 16 годам колонии по обвинениям в сотрудничестве с украинской военной разведкой и подготовке взрыва в отношении представителей оккупационной полиции, а ее 54-летнюю знакомую Муиру Здор — к восьми годам за якобы перевозку взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, которые ссылаются на сообщение Южного окружного военного суда РФ.

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По версии российского следствия, осенью 2023 года Наталья Целуйко якобы установила связь с неназванным сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты утверждают, что женщина собирала и передавала украинской разведке сведения о местах дислокации российских военных, их технике и личном составе.

Кроме того, ей инкриминировали подготовку взрыва, направленного против сотрудников созданного Россией так называемого главного управления МВД в Запорожской области.

По утверждению российских силовиков, 5 июня 2024 года Целуйко отправилась в тайник, чтобы забрать самодельное взрывное устройство. В тот же день ее задержали.

Украинцы предъявили ей обвинения по российским статьям о государственной измене, участии в террористической группировке, подготовке теракта и незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

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Знакомой назначили восемь лет, хотя она не знала об обвинениях против Целуйко

Вместе с Натальей Целуйко российские силовики задержали 54-летнюю Муиру Здор, которая подвозила ее на автомобиле.

По версии российского суда, Целуйко привлекла знакомую к поездке за компонентами взрывного устройства, однако якобы скрыла от нее свое участие в "террористической группировке".

Несмотря на это, Здор признали виновной в перевозке взрывчатки и приговорили к восьми годам колонии.

Наталью Целуйко приговорили к 16 годам колонии общего режима.

Помимо лишения свободы, обеим женщинам назначили денежные штрафы. Целуйко должна выплатить 500 тыс. рублей, а Здор — 300 тыс. рублей.

Обвинения основаны на версии российских правоохранительных органов. Независимого подтверждения причастности женщин к инкриминируемым им действиям в сообщении нет.

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Другие жители Михайловки заявляли о пытках со стороны российских силовиков

Ранее "Медиазона" сообщала о другом уголовном деле против пяти жителей оккупированной Михайловки.

Их обвинили в подрыве автомобиля главы оккупационной администрации поселка Ивана Сушка в августе 2022 года.

Все пятеро подсудимых рассказывали в суде о похищении и пытках со стороны российских силовиков. В то же время Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело по их заявлениям.

В частности, бывший полицейский Владимир Тетерев, приговоренный к пожизненному заключению, заявлял, что его похитили люди в балаклавах и под пытками заставили признаться в убийстве оккупационного чиновника.

По словам мужчины, он согласился сфабриковать показания после угроз силовиков замучить до смерти его пожилую мать.

Это дело не связано напрямую с приговорами Целуйко и Здор. Информации о применении пыток к этим двум женщинам в сообщении российского издания нет.

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