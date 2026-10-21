Российский суд вынес приговоры двум украинкам из Михайловки на ВОТ Запорожской области по делу о якобы подготовке подрыва оккупационных полицейских
Российский военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры двум жительницам временно оккупированной Михайловки Запорожской области. 52-летнюю Наталью Целуйко приговорили к 16 годам колонии по обвинениям в сотрудничестве с украинской военной разведкой и подготовке взрыва в отношении представителей оккупационной полиции, а ее 54-летнюю знакомую Муиру Здор — к восьми годам за якобы перевозку взрывчатки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, которые ссылаются на сообщение Южного окружного военного суда РФ.
По версии российского следствия, осенью 2023 года Наталья Целуйко якобы установила связь с неназванным сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Оккупанты утверждают, что женщина собирала и передавала украинской разведке сведения о местах дислокации российских военных, их технике и личном составе.
Кроме того, ей инкриминировали подготовку взрыва, направленного против сотрудников созданного Россией так называемого главного управления МВД в Запорожской области.
По утверждению российских силовиков, 5 июня 2024 года Целуйко отправилась в тайник, чтобы забрать самодельное взрывное устройство. В тот же день ее задержали.
Украинцы предъявили ей обвинения по российским статьям о государственной измене, участии в террористической группировке, подготовке теракта и незаконном обращении со взрывчатыми веществами.
Знакомой назначили восемь лет, хотя она не знала об обвинениях против Целуйко
Вместе с Натальей Целуйко российские силовики задержали 54-летнюю Муиру Здор, которая подвозила ее на автомобиле.
По версии российского суда, Целуйко привлекла знакомую к поездке за компонентами взрывного устройства, однако якобы скрыла от нее свое участие в "террористической группировке".
Несмотря на это, Здор признали виновной в перевозке взрывчатки и приговорили к восьми годам колонии.
Наталью Целуйко приговорили к 16 годам колонии общего режима.
Помимо лишения свободы, обеим женщинам назначили денежные штрафы. Целуйко должна выплатить 500 тыс. рублей, а Здор — 300 тыс. рублей.
Обвинения основаны на версии российских правоохранительных органов. Независимого подтверждения причастности женщин к инкриминируемым им действиям в сообщении нет.
Другие жители Михайловки заявляли о пытках со стороны российских силовиков
Ранее "Медиазона" сообщала о другом уголовном деле против пяти жителей оккупированной Михайловки.
Их обвинили в подрыве автомобиля главы оккупационной администрации поселка Ивана Сушка в августе 2022 года.
Все пятеро подсудимых рассказывали в суде о похищении и пытках со стороны российских силовиков. В то же время Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело по их заявлениям.
В частности, бывший полицейский Владимир Тетерев, приговоренный к пожизненному заключению, заявлял, что его похитили люди в балаклавах и под пытками заставили признаться в убийстве оккупационного чиновника.
По словам мужчины, он согласился сфабриковать показания после угроз силовиков замучить до смерти его пожилую мать.
Это дело не связано напрямую с приговорами Целуйко и Здор. Информации о применении пыток к этим двум женщинам в сообщении российского издания нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль