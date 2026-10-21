Російський суд виніс вироки двом українкам із Михайлівки на ТОТ Запорізької області у справі про нібито підготовку підриву окупаційних поліцейських

Російський військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вироки двом мешканкам тимчасово окупованої Михайлівки Запорізької області. 52-річну Наталію Целуйко засудили до 16 років колонії за звинуваченнями у співпраці з українською воєнною розвідкою та підготовці підриву представників окупаційної поліції, а її 54-річну знайому Муїру Здор – до восьми років за нібито перевезення вибухівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, які наводять повідомлення Південного окружного військового суду РФ.

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За версією російського слідства, восени 2023 року Наталія Целуйко нібито встановила зв'язок із неназваним співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти стверджують, що жінка збирала та передавала українській розвідці відомості про місця дислокації російських військових, їхню техніку та особовий склад.

Крім того, їй інкримінували підготовку вибуху, спрямованого проти співробітників створеного Росією так званого головного управління МВС у Запорізькій області.

За твердженням російських силовиків, 5 червня 2024 року Целуйко вирушила до схованки, щоб забрати саморобний вибуховий пристрій. Того ж дня її затримали.

Українці висунули звинувачення за російськими статтями про державну зраду, участь у терористичному угрупованні, підготовку теракту та незаконне поводження з вибуховими речовинами.

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Знайомій призначили вісім років, хоча вона не знала про звинувачення проти Целуйко

Разом із Наталією Целуйко російські силовики затримали 54-річну Муїру Здор, яка підвозила її автомобілем.

За версією російського суду, Целуйко залучила знайому до поїздки по компоненти вибухового пристрою, однак нібито приховала від неї свою участь у "терористичному угрупованні".

Попри це, Здор визнали винною у перевезенні вибухівки та призначили вісім років колонії.

Наталію Целуйко засудили до 16 років колонії загального режиму.

Окрім ув'язнення, обом жінкам призначили грошові штрафи. Целуйко має сплатити 500 тис. рублів, а Здор – 300 тис. рублів.

Звинувачення ґрунтуються на версії російських правоохоронних органів. Незалежного підтвердження причетності жінок до інкримінованих їм дій у повідомленні немає.

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Інші жителі Михайлівки заявляли про катування російськими силовиками

Раніше "Медіазона" повідомляла про іншу кримінальну справу проти п'ятьох жителів окупованої Михайлівки.

Їх звинуватили у підриві автомобіля керівника окупаційної адміністрації селища Івана Сушка в серпні 2022 року.

Усі п'ятеро підсудних розповідали в суді про викрадення та катування з боку російських силовиків. Водночас Слідчий комітет РФ відмовився порушувати кримінальну справу за їхніми заявами.

Зокрема, колишній поліцейський Володимир Тетерев, якого засудили до довічного ув'язнення, заявляв, що його викрали люди в балаклавах і під катуваннями змусили зізнатися у вбивстві окупаційного посадовця.

За словами чоловіка, він погодився вигадати свідчення після погроз силовиків закатувати до смерті його літню матір.

Ця справа не пов'язана безпосередньо з вироками Целуйко та Здор. Інформації про застосування катувань до цих двох жінок у повідомленні російського видання немає.

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