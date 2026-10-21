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Новости Обстрелы Николаевщины
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Последствия удара РФ по "Эпицентру" в Первомайске: пожар уже ликвидирован. ФОТОрепортаж

Накануне вечером войска РФ нанесли удар по торговому центру в г. Первомайск в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Есть пострадавшие

По предварительным данным, пострадали 8 человек — 5 женщин и 3 мужчины. Двоих из них госпитализировали.

На месте возник масштабный пожар. Из-за угрозы повторных обстрелов спасателям приходилось приостанавливать работы и отводить личный состав на безопасное расстояние. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание.

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Автор: 

Николаевская область (2503) обстрел (36212) Эпицентр (52) Первомайский район (8) Первомайск (6)
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