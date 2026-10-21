Последствия удара РФ по "Эпицентру" в Первомайске: пожар уже ликвидирован. ФОТОрепортаж
Накануне вечером войска РФ нанесли удар по торговому центру в г. Первомайск в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Есть пострадавшие
По предварительным данным, пострадали 8 человек — 5 женщин и 3 мужчины. Двоих из них госпитализировали.
На месте возник масштабный пожар. Из-за угрозы повторных обстрелов спасателям приходилось приостанавливать работы и отводить личный состав на безопасное расстояние. В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали дроном "Эпицентр" в Первомайске.
-
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль