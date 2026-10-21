Наслідки удару РФ по "Епіцентру" в Первомайську: пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері війська РФ завдали удару по торговельному центру в м. Первомайськ на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Постраждали люди

За попередніми даними, постраждали 8 людей - 5 жінок і 3 чоловіки. Двох з них госпіталізували.

На місці виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводилося призупиняти роботи і відводити особовий склад на безпечну відстань. Наразі вогнеборці ліквідували загоряння.





















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