Наслідки удару РФ по "Епіцентру" в Первомайську: пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж
Напередодні ввечері війська РФ завдали удару по торговельному центру в м. Первомайськ на Миколаївщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Постраждали люди
За попередніми даними, постраждали 8 людей - 5 жінок і 3 чоловіки. Двох з них госпіталізували.
На місці виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводилося призупиняти роботи і відводити особовий склад на безпечну відстань. Наразі вогнеборці ліквідували загоряння.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що окупанти атакували дроном "Епіцентр" у Первомайську.
-
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль