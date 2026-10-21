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Новости Атака беспилотников на Чернигов
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Оккупанты атаковали предприятие в Чернигове: есть погибший и пострадавший

обстрел Чернигова

Сегодня утром, 21 октября, российские войска нанесли удар по предприятию в Чернигове, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг атаковал одно из предприятий города. Информация о последствиях уточняется", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по уточненной информации, один человек получил акубаротравму. Ему оказали помощь на месте.

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Жертва атаки

Позже он сообщил о повторном ударе.

"К сожалению, в результате повторного прилета БПЛА противника погиб один человек, находившийся неподалеку от места взрыва", — отметил начальник ГВА.

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