Оккупанты атаковали предприятие в Чернигове: есть погибший и пострадавший
Сегодня утром, 21 октября, российские войска нанесли удар по предприятию в Чернигове, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг атаковал одно из предприятий города. Информация о последствиях уточняется", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по уточненной информации, один человек получил акубаротравму. Ему оказали помощь на месте.
Жертва атаки
Позже он сообщил о повторном ударе.
"К сожалению, в результате повторного прилета БПЛА противника погиб один человек, находившийся неподалеку от места взрыва", — отметил начальник ГВА.
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