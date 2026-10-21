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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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Окупанти атакували підприємство в Чернігові: є загиблий та постраждалий

обстріл Чернігова

Сьогодні вранці, 21 жовтня, російські війська завдали удару по підприємству в Чернігові, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ворог атакував одне з підприємств міста. Інформація по наслідкам уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за уточненою інформацією, одна людина дістала акубаротравму. Їй надали допомогу на місці.

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Жертва атаки

Пізніше він повідомив про повторний удар.

"На жаль, в результаті повторного прильоту БпЛА ворога загинула одна людина, яка знаходилася неподалік від місця вибуху", - зазначив начальник МВА.

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