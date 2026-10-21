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Новости Бои на Гуляйпольском направлении
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Раненый оккупант взорвал себя гранатой, засунув ее под бронежилет во время штурма на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как раненый российский военнослужащий взрывает себя гранатой во время штурма украинских позиций на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи виден российский оккупант, лежащий на земле среди сухой травы. Рядом с ним находятся военное снаряжение и личные вещи.

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Несмотря на ранение, россиянин продолжает двигаться. Вскоре он подкладывает гранату между телом и бронежилетом.

Через несколько секунд раздается взрыв. Место, где лежит оккупант, окутывает густой дым, а в воздух разлетаются осколки и земля.

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Автор: 

армия РФ (24509) самоубийство (1083)
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Топ комментарии
+8
От чого вони вдома так не роблять?
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21.10.2026 13:04 Ответить
+2
Кільце гранати не можна зубами висмикувати - зуби можна попортити...!)))
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21.10.2026 13:26 Ответить
+1
Це назло ,щоб жінці похоронні не виплатили. Самастрєл нє в счьот!
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21.10.2026 13:21 Ответить

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